[renritsu seiken] Coalición inédita

Ishin apoyará a Takaichi desde la primera votación para primera ministra

📍Tōkyō | 20 de octubre

En un hecho que marca un punto de inflexión en la política japonesa, el Partido Liberal Democrático (PLD) y Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón) firmaron esta noche un acuerdo de coalición gubernamental.

La ceremonia tuvo lugar poco después de las 18:00 horas en el Parlamento Nacional, con la presencia de Takaichi Sanae, presidenta del PLD y próxima candidata a primera ministra, y Yoshimura Hirofumi, líder de Ishin.

🔹 Dos compromisos que apuntan a reformar el sistema político

El pacto, que se negociaba discretamente desde hace varias semanas, incluye dos ejes centrales de reforma:

Reducir en un 10% los escaños de la Cámara de Representantes, buscando responder al reclamo ciudadano de disminuir el gasto político y equilibrar la representación parlamentaria. Prohibir las donaciones corporativas y de grupos de presión, mediante la creación de un comité de diálogo que deberá alcanzar un consenso antes de que concluya el actual mandato de Takashi, dentro de dos años.

🔹 Ishin apoyará a Takaichi desde la primera votación

El copresidente de Ishin, Fujita Fumitake, detalló que la discusión sobre la reducción de legisladores iniciará en la sesión extraordinaria del Parlamento, prevista para mañana 21 de octubre.

Asimismo, confirmó que su partido respaldará a Takaichi desde la primera ronda en la elección del nuevo primer ministro, un gesto que podría garantizarle la mayoría absoluta en la votación inicial.

🔹 Una nueva etapa política con desafíos de unidad

Con esta alianza, Japón se adentra en una etapa de mayor concentración política, donde el poder legislativo se vuelve más compacto pero también más exigente.

El reto será mantener la cohesión interna entre dos fuerzas con ideologías y estilos de liderazgo distintos.

Los próximos días pondrán a prueba si este acuerdo se consolida como un pacto de estabilidad nacional o si termina siendo un matrimonio político de conveniencia.

©NoticiasNippon