[gaikokujin] refuerzan la política de control migratorio

Japón busca modernizar su política de inmigración bajo la consigna de convivencia ordenada

📍Tōkyō | 22 de octubre

La nueva ministra japonesa encargada de las políticas sobre extranjeros, Onoda Kimi, anunció este miércoles que adoptará un enfoque más estricto para reducir los delitos y conductas inapropiadas cometidas por algunos residentes extranjeros en Japón.

“Ciertos comportamientos delictivos o perturbadores, así como el uso indebido de los sistemas públicos por parte de algunos extranjeros, están generando ansiedad y una sensación de injusticia entre los ciudadanos japoneses”, declaró Onoda durante su primera conferencia de prensa tras asumir el cargo.

La ministra, de 42 años, adelantó que revisará los sistemas y políticas actuales para responder a estas preocupaciones y coordinará con las agencias pertinentes para aplicar “medidas firmes contra quienes no respeten las reglas”.

🏛️ El sello conservador del gabinete Takaichi

El nombramiento de Onoda refleja con claridad la línea conservadora del nuevo gabinete liderado por la primera ministra Takaichi Sanae, quien asumió el poder el 21 de octubre.

Takaichi había prometido durante la carrera por el liderazgo del Partido Liberal Democrático reforzar el control migratorio y garantizar la “convivencia ordenada” entre japoneses y extranjeros. Por ello, puso a Onoda —considerada su “mano derecha” y jefa de su equipo de campaña— a cargo de esta prioridad estratégica.

Según la propia ministra, la primera ministra le instruyó promover la coordinación entre gobiernos locales y nacionales, el uso adecuado de los sistemas públicos y del territorio nacional, y el fortalecimiento de los marcos legales vinculados a la residencia extranjera.

🗞️Nuevo cargo para la política migratoria

La primera ministra Takaichi Sanae ha dado un paso significativo al crear por primera vez un cargo ministerial específico para coordinar la política hacia los extranjeros en Japón. El nuevo puesto, denominado “Ministro encargado de la Promoción de una Sociedad de Convivencia Ordenada con los Extranjeros” (外国人との秩序ある共生社会推進担当), asumido por Onoda Kimi, quien además se desempeña como ministra de Seguridad Económica.

La medida responde al creciente debate político en torno a la inmigración y la convivencia multicultural, un tema que cobró fuerza durante las elecciones de julio y la posterior contienda por el liderazgo del Partido Liberal Democrático (PLD).

Durante la campaña, Takaichi prometió fortalecer la función de “comando central” del gobierno en materia migratoria, poniendo énfasis en la reducción de la estancia irregular, la mejora de los controles fronterizos y el impulso a una integración social más estructurada y controlada.

El gobierno anterior, encabezado por Ishiba Shigeru, había establecido en julio una oficina interministerial dentro del Gabinete para coordinar políticas relacionadas con los extranjeros. Sin embargo, la nueva administración busca elevar el rango político del tema, señal de que la gestión de la inmigración y la convivencia social se convertirá en uno de los pilares estratégicos del nuevo gobierno Takaichi.

Onoda tendrá la misión de armonizar las políticas laborales, educativas y de residencia de los extranjeros bajo una misma directriz, garantizando “un equilibrio entre apertura y seguridad nacional”.

⚖️ Marco político y social

El nombramiento llega en un contexto de tensión social creciente: Japón cuenta actualmente con más de 3 millones de residentes extranjeros, cifra récord impulsada por programas de trabajadores técnicos, estudiantes y refugiados.

Al mismo tiempo, el país enfrenta un aumento de casos de residencia irregular y un debate político sobre el papel de los extranjeros en el envejecido mercado laboral japonés.

Analistas destacan que la creación de este cargo apunta a institucionalizar la gestión migratoria y reducir la fragmentación entre ministerios como Justicia, Trabajo y Educación.

El desafío para el gobierno será equilibrar el control y la inclusión, en un momento en que el país necesita mano de obra extranjera, pero también exige preservar el orden y la cohesión social.

👩‍💼 ¿Quién es Onoda Kimi?

Nacida en Estados Unidos y criada en la prefectura de Okayama desde el primer año de vida, Onoda es la integrante más joven del gabinete Takaichi.

Antes de su carrera política, trabajó en una empresa de desarrollo de videojuegos. Inició su trayectoria pública como concejala en el distrito tokiota de Kita, y en 2016 logró un escaño en la Cámara Alta.

En los últimos años, ha centrado su trabajo parlamentario en temas como la residencia ilegal, el empleo de extranjeros y la gestión migratoria.

Es conocida por su estilo franco y directo, características que la han convertido en una figura destacada dentro del ala conservadora del PLD.

⚖️ Un frente conjunto con el Ministerio de Justicia

El nuevo ministro de Justicia, Hiraguchi Hiroshi, confirmó que recibió instrucciones de Takaichi para cooperar estrechamente con Onoda en el fortalecimiento de las medidas contra los residentes ilegales y la aplicación rigurosa del control migratorio.

Entre las directrices destacadas figuran:

la aceptación ordenada de trabajadores extranjeros con habilidades específicas ,

la supervisión exhaustiva de los estatus de residencia , y

la modernización del sistema migratorio acorde con el carácter turístico del país.

Hiraguchi también se comprometió a reducir las detenciones prolongadas en centros de inmigración y mejorar la atención a quienes califican para recibir protección humanitaria.

