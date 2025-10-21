[gaika ryōgae] ánimo del mercado japonés

El yen se debilita tras el inicio del gobierno de Takaichi: alivio para algunos, presión para otros

📍Tōkyō | 21 de octubre

Durante la jornada del martes, el mercado cambiario de Tokio mostró fuertes movimientos tras la formación del nuevo gobierno de Takaichi Sanae.

El dólar–yen subió hasta ¥151.60, su nivel más alto del día, impulsado por la expectativa de que el nuevo gabinete priorice estímulos económicos y una política fiscal expansiva.

Sin embargo, hacia el anochecer, el valor se estabilizó alrededor de ¥151.10, debido a un comportamiento mixto en los mercados europeos.

Otros pares de divisas también mostraron variación:

Euro–yen: entre ¥175.35 y ¥176.24

Euro–dólar: entre 1.1618 y 1.1655 USD

🏠 Cómo afecta a los extranjeros en Japón

💸 1. Costo de vida y remesas

Un yen más débil significa que los productos importados —como gasolina, alimentos o tecnología— suben de precio.

Esto afecta directamente a los extranjeros que viven y compran en Japón, ya que su salario en yenes pierde poder adquisitivo.

Por ejemplo, un residente que gana 250,000 yenes al mes ahora necesita más dinero para enviar la misma cantidad en dólares o euros a su país, porque el yen vale menos en comparación.

🏦 2. Beneficio para quienes traen dinero del extranjero

En cambio, los que reciben dinero del exterior —por ejemplo, estudiantes o trabajadores con apoyo familiar en dólares o euros— se benefician.

Con un yen más débil, cada dólar o euro rinde más en Japón, haciendo más accesibles el alquiler, la comida o los estudios.

✈️ 3. Turismo y empleo

El yen barato también atrae turistas extranjeros, ya que viajar a Japón se vuelve más económico.

Esto impulsa sectores como la hostelería, el transporte y la gastronomía, generando más empleos temporales o de medio tiempo, de los que muchos residentes extranjeros dependen.

Sin embargo, el aumento del turismo también encarece los alquileres y los servicios en zonas urbanas, como Tokio, Osaka o Kioto.

📉 4. Inseguridad financiera y ahorro

Para quienes ahorran en yenes, el debilitamiento de la moneda puede ser preocupante.

Si la tendencia continúa, sus ahorros valdrán menos en términos internacionales, lo que hace recomendable diversificar en monedas más estables o en activos como oro o acciones.

🧩 Conclusión

El movimiento del yen no solo refleja decisiones políticas o económicas del gobierno japonés; también impacta la vida cotidiana de los millones de extranjeros residentes.

Un yen fuerte da estabilidad, pero puede frenar la economía.

Un yen débil impulsa el turismo y las exportaciones, pero reduce el poder de compra de los residentes.

Por eso, entender estas variaciones ayuda a planificar mejor gastos, ahorros y remesas.

