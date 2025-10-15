Noticias Nippon

Tipo de cambio

[gaika ryōgae] El yen vuelve a caer

Oct 15, 2025

Mercado japonés estable pero con yen débil

 

📍Tōkyō  | 14 de octubre

Hoy miércoles el tipo de cambio dólar–yen volvió a subir a la zona de los ¥151, después de haber bajado brevemente a ¥151.21 por dólar.

Este movimiento refleja que el yen se debilitó ligeramente, impulsado por la recuperación de los mercados bursátiles en Europa y Estados Unidos.

Cuando los inversionistas esperan ganancias en las bolsas extranjeras, tienden a vender yenes y comprar dólares, lo que reduce el valor del yen frente a la moneda estadounidense.

 

🧭 ¿Qué significa esto para los extranjeros residentes en Japón?

El impacto depende del origen de tus ingresos y de cómo usas el dinero:

  1. 💵 Si recibes dinero desde el extranjero (por ejemplo, remesas o pagos en dólares):
    El yen débil te beneficia, porque al cambiar dólares o euros a yenes, obtienes más dinero en Japón. Por ejemplo, si antes 1 dólar te daba ¥145 y ahora te da ¥151, ese mismo dólar vale más aquí.

  2. 💸 Si envías dinero a tu país:
    En este caso, te afecta negativamente, ya que necesitas más yenes para comprar la misma cantidad de dólares o euros. Es decir, tu dinero “rinde menos” al transferirlo fuera de Japón.

  3. 🛒 En el costo de vida diario:
    El yen débil también influye en los precios dentro de Japón, especialmente en productos importados como comida, gasolina o tecnología. Los precios pueden subir, lo que reduce el poder adquisitivo de los residentes, tanto japoneses como extranjeros.

 

📈 Perspectiva general

El rango de cotización del día mostró una leve volatilidad:

  • Dólar/Yen: ¥150.89 – ¥151.95

  • Euro/Yen: ¥175.44 – ¥176.28

  • Euro/Dólar: 1.1602 – 1.1640 USD

Estos movimientos indican una jornada estable pero con presión hacia un yen más débil, sostenida por la confianza en los mercados de Europa y Estados Unidos.

 

💬 En resumen

Un yen más débil favorece a quienes traen dinero desde el extranjero, pero perjudica a quienes dependen de ingresos en yenes o envían remesas fuera del país.
En general, este tipo de escenario suele aumentar los precios de productos importados y puede generar preocupación entre las familias extranjeras que viven y trabajan en Japón.

 

