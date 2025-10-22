 [kinenbi] anime no hi

“De Hakujaden a Spirited Away: la película que inspiró a Hayao Miyazaki y dio origen a la era dorada del anime”

📍Tōkyō | 22 de octubre

Hoy miércoles se celebra el “Día del Anime” (アニメの日), una fecha que conmemora el estreno del primer largometraje animado en color del país: 『白蛇伝』 (Hakujaden, “La serpiente blanca”), proyectado por primera vez en 1958.

Este clásico de 東映動画 (Tōei Dōga, hoy Tōei Animation) no solo marcó un antes y un después en la historia del cine japonés, sino que también encendió la chispa creativa que inspiraría a generaciones enteras, incluyendo a figuras como Hayao Miyazaki, quien decidió dedicarse a la animación tras verla en su último año de secundaria.

La efeméride fue instaurada por la Asociación de Animación de Japón (日本動画協会) dentro del proyecto 「アニメNEXT100」, que buscaba fortalecer el legado del anime y difundir su valor cultural a nivel global con motivo del centenario de la animación japonesa en 2017. Ese año, la Asociación de Días Conmemorativos de Japón (日本記念日協会) reconoció oficialmente la fecha.

Hakujaden, dirigida y escrita por Yabushita Taiji (藪下泰司), se basó en una de las cuatro grandes leyendas populares de China y tuvo una duración de 79 minutos. Fue una producción pionera en todos los sentidos: reunió a centenares de animadores en el estudio de Tōei, utilizó técnicas que fusionaban arte tradicional con narración cinematográfica moderna y contó con la participación del actor y seiyū Morisige Hisaya (森繁久彌), quien debutó así en una película de Tōei.

El filme no solo marcó un hito técnico, sino que se convirtió en el punto de partida del anime japonés moderno, al consolidar un lenguaje visual propio que años después evolucionaría en el estilo reconocido mundialmente.

