 [kinenbi]   Kazoku Shashin no Hi

“‘Tomemos una foto juntos’: la iniciativa que convierte los recuerdos familiares en arte”

📍Tōkyō | 23 de octubre

En Japón, cada 23 de octubre se celebra el “Día de la Foto Familiar”, una fecha que invita a las familias a reunirse y dejar constancia de su historia a través de una imagen.

La conmemoración fue creada por la Asociación Japonesa de Ohirune Art (日本おひるねアート協会), con sede en Nihonbashi, Tokio, y reconocida oficialmente en 2020 por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos (日本記念日協会).

La elección del día responde a un juego de palabras en japonés: “撮（と＝10）ろうファミリー（23）”, que suena como “tomemos una foto familiar”.

👶 El origen: retratar el vínculo, no solo al bebé

Cada año, esta asociación fotografía a cerca de 50.000 bebés y madres en sesiones artísticas conocidas como “ohirune art” (おひるねアート), una técnica que consiste en crear escenarios visuales con telas, objetos y fondos de colores mientras el bebé duerme.

Sin embargo, los fotógrafos notaron algo: en la mayoría de las imágenes faltaban los padres. De allí nació la idea de instituir un día que anime a toda la familia a participar, no solo como observadores, sino como protagonistas.

“Queremos que las familias conviertan la fotografía en un ritual anual que capture su historia, su crecimiento y sus emociones”, explicó la organización al registrar la efeméride.

💞 El arte de dormir y soñar juntos

El ohirune art (literalmente, “arte del sueño”) transforma el descanso del bebé en una escena de cuento. Los fondos coloridos y accesorios caseros dan vida a fotografías llenas de ternura y creatividad: un bebé navegando sobre un mar de sábanas azules, durmiendo sobre una nube de algodón o rodeado de pétalos que forman un corazón.

Estas imágenes, que suelen ser regalos entrañables para abuelos o álbumes familiares, combinan el arte, la imaginación y el amor maternal.

“Verlas es como abrir un libro de sueños en miniatura”, comenta una madre participante.

🌈 Una invitación a mirar hacia atrás y sonreír

Más allá de la estética, el Día de la Foto Familiar busca recordar el valor de compartir y conservar la memoria.

En una era donde las fotos se borran tan rápido como se toman, esta jornada propone pausar, reunir y celebrar: capturar no solo rostros, sino también la unión y el afecto que dan sentido al hogar.

