[gaikokujin kyojūsha] Leyes suaves, malestar fuerte

El 65% de los japoneses pide endurecer las regulaciones a los residentes extranjeros

📍Tōkyō | 23 de octubre

Una encuesta nacional revela un giro hacia políticas más estrictas en inmigración, trabajo y compra de propiedades por parte de residentes extranjeros. Expertos advierten sobre el riesgo de “tensión social” y discriminación si no se equilibran las medidas.

📊 Contexto y hallazgos de la encuesta

Según una encuesta telefónica de Kyodo News, el 65,6% de los japoneses considera que el gobierno debería fortalecer las regulaciones hacia los extranjeros que residen en el archipiélago .

Solo el 26,7% cree que deben mantenerse como están, y apenas el 4,4% opina que deberían suavizarse.

El sondeo se realizó tras varios casos recientes de conflictos vecinales, delitos mediáticos y disputas laborales vinculadas con residentes extranjeros, en un momento en que Japón enfrenta una escasez de mano de obra y un aumento del número de inmigrantes (ya supera los 3,4 millones de residentes).

⚠️ Principales molestias y tensiones reportadas

Ruido y convivencia vecinal

En barrios urbanos como Tokio, Osaka y Fukuoka, se registran quejas por fiestas, acumulación de basura sin clasificar y falta de cumplimiento de las normas comunitarias (por ejemplo, horarios de reciclaje o separación de residuos).

Muchos japoneses afirman que “no se trata de nacionalidad, sino de desconocimiento y falta de adaptación cultural”. Uso irregular de viviendas y alquileres

Se ha incrementado la preocupación por extranjeros que adquieren o arriendan propiedades sin cumplir normativas locales, en algunos casos utilizando intermediarios o comprando terrenos en zonas estratégicas, lo que ha despertado temores por la seguridad nacional, especialmente en áreas cercanas a instalaciones militares o costas. Abusos laborales y visados falsos

Casos de falsificación de documentos, fraudes en el programa de trabajadores técnicos (技能実習生), y empleos no declarados han deteriorado la percepción pública. Algunas empresas japonesas también son señaladas por explotación y contratación ilegal. Conductas inapropiadas en espacios públicos

Desde ruidos en trenes, consumo de alcohol en la vía pública, hasta difusión de videos ofensivos en redes sociales (como los recientes “バイトテロ” o incidentes en konbinis y karaokes), se citan como causas de la sensación de “falta de respeto” hacia las costumbres locales.











⚖️ Marco legal y político actual

El debate ocurre en un momento de redefinición del marco migratorio japonés:

La Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管法) regula la entrada, residencia y deportación de extranjeros.

El gobierno planea reforzar las verificaciones de antecedentes , aumentar las inspecciones en negocios y exigir mayor transparencia en la compra de bienes raíces por no residentes.

La Ley de Bienes Inmuebles y Transacciones (宅地建物取引業法) podría modificarse para limitar adquisiciones en zonas sensibles por parte de empresas o individuos extranjeros.

Desde octubre de 2025, también entraron en vigor requisitos más estrictos para el canje de licencias extranjeras (外免切替) y nuevos controles en visas de negocios (経営・管理ビザ), con el fin de evitar abusos.

El ministro Onoda Kimi, encargada de la “convivencia ordenada con extranjeros” en el gabinete de Sanae Takaichi, afirmó que el gobierno buscará un “equilibrio entre apertura y disciplina”, asegurando que no se trata de una política xenófoba, sino de orden social.

💬 Voces ciudadanas y debate social

“No queremos cerrar el país, solo que quienes vivan aquí respeten las reglas”,

“La etiqueta japonesa es compleja, y muchos extranjeros no reciben apoyo suficiente para entenderla”,

Mientras tanto, organizaciones civiles alertan que el endurecimiento podría fomentar prejuicios si no se acompaña de educación intercultural y políticas de inclusión.

🕊️ Reflexión final

Japón se encuentra ante un dilema: mantener su reputación de sociedad ordenada y segura, o abrirse más a la diversidad que exige su crisis demográfica.

El desafío no será solo legal, sino humano: cómo convivir en un país cada vez más plural sin perder el sentido de comunidad que lo define.

©NoticiasNippon