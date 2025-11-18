[gaikokujin]  aumentan las infracciones cometidas por extranjeros

Extranjeros concentran el 63% de las infracciones por beber en la calle durante Halloween en Shinjuku

Tōkyō | 18 de noviembre

La noche del 31 de octubre, pese a la lluvia persistente, volvió a dejar cifras incómodas para el distrito de Shinjuku. Según el informe presentado por las autoridades del distrito, el 63% de los casos de consumo de alcohol en la vía pública correspondió a extranjeros, un aumento notable frente al 49% del año pasado.

La patrulla especial —compuesta por 150 funcionarios y personal de seguridad— operó desde el 31 de octubre a las 17:00 hasta el 1 de noviembre a las 5:00, en áreas clave como Kabukichō, epicentro habitual del Halloween urbano en Tokio.

A pesar del mal clima entre las 21:00 y las 23:00, las multitudes regresaron cerca de la medianoche, cuando cesó la lluvia, y la fiesta se extendió hasta casi las 2 de la madrugada.

Alcohol, basura y tensiones con el turismo masivo

Los funcionarios realizaron 133 advertencias por beber en la calle, de las cuales 84 involucraron a extranjeros.

También se contabilizaron 363 casos de fumar en zonas prohibidas, con un 31% de infractores extranjeros.

Pero lo que más llamó la atención fue la montaña de basura que quedó tras pocas horas de fiesta:

7 bolsas de 70 litros ,

21 bolsas de 90 litros.

En total, 28 bolsas repletas de latas de alcohol, envases y, muy especialmente, paraguas descartados en plena vía pública.

“El próximo año será peor”

En conferencia de prensa, el alcalde Kenichi Yoshizumi advirtió que en 2026 Halloween caerá sábado, por lo que se espera un aumento significativo de visitantes, incluyendo turistas internacionales:

“Seguiremos reforzando las medidas. El año que viene la afluencia será mayor y debemos prepararnos para proteger el orden público”, afirmó.

La cifra creciente de infracciones por parte de visitantes extranjeros reabre la discusión sobre turismo, convivencia y responsabilidad, en un distrito donde la fiesta es bienvenida, pero el desorden no.

⚖️ Marco legal

1. Ordenanzas locales de “medidas especiales”

Shinjuku aplicó restricciones temporales basadas en ordenanzas municipales que permiten establecer zonas y horarios de prohibición de consumo de alcohol para preservar la seguridad y el orden público durante eventos masivos.

Estas normas están amparadas en:

自治体条例 (Ordenanzas de gobiernos locales)

Facultades del distrito para regular el uso de espacios públicos.

2. Relación con la Ley Nacional

Aunque Japón no prohíbe beber en la calle a nivel nacional, las autoridades locales tienen margen para:

Establecer prohibiciones temporales ,

Imponer advertencias ,

Realizar retenciones administrativas de bebidas ,

Implementar patrullajes preventivos.

No se trata de arrestos, sino de medidas de control comunitario autorizadas por la legislación municipal.

3. Basura y orden público

El control de residuos se enmarca en:

Ley de Gestión de Residuos (廃棄物処理法)

Ordenanzas locales sobre tiranía de basura y conductas antisociales.

Descartar paraguas, latas o basura en la vía pública puede conllevar:

Advertencias,

Multas locales,

Retiro obligatorio de los objetos.

4. Convivencia con el turismo

Las autoridades justifican estas medidas como parte de la política de “seguridad urbana”, en equilibrio con la llegada masiva de turistas. No hay sanciones penales graves: se trata de prevención, persuasión y orden público.

