[gaikokujin] Del aeropuerto al calabozo

Polvo blanco en tránsito: la discreta ruta del narcotráfico aéreo hacia Japón

britanicas📍Chiba | 24 de octubre

Dos mujeres británicas fueron detenidas acusadas de intentar ingresar 8 mil millones de yenes en ketamina a Japón. Las sospechosas fueron interceptadas en vuelos desde Frankfurt con 37 kilos del potente anestésico, escondidos en maletas de doble fondo. Las autoridades creen que actuaban como “mulas” reclutadas por redes criminales transnacionales.

📍 Los hechos

El escándalo estalló tras una minuciosa revisión en el aeropuerto de Narita (Chiba), donde agentes de aduana detectaron irregularidades en el equipaje de dos mujeres británicas provenientes de Frankfurt, Alemania.

En su interior, se hallaron 37 kilogramos de ketamina, una sustancia controlada bajo la Ley japonesa de Estupefacientes (麻薬及び向精神薬取締法), con un valor estimado de 8 mil millones de yenes en el mercado negro.

Las acusadas son:

Jama Marie Carr (34 años) , autoproclamada empleada de empresa, sin domicilio fijo.

Helen Tesfagaber (28 años), estudiante, también sin residencia estable.

Ambas fueron acusadas formalmente por la Fiscalía del Distrito de Chiba los días 10 y 17 de octubrerespectivamente.

Según las declaraciones oficiales, las mujeres afirmaron haber sido “engañadas o reclutadas casualmente”, señalando que el encargo les fue ofrecido “en un bar” o “por un taxista desconocido”. Las autoridades sospechan que fueron “couriers” o transportistas a sueldo, utilizadas por organizaciones de tráfico internacional con base fuera de Japón.

⚖️ Marco legal japonés

El caso se enmarca en una doble violación penal:

Ley de Aduanas (関税法) — Artículo 109 y siguientes:

Penaliza el intento de importar bienes prohibidos, incluyendo drogas, con penas de hasta cadena perpetua o prisión no menor de 10 años, dependiendo de la cantidad y el grado de organización. Ley de Control de Narcóticos y Psicotrópicos (麻薬及び向精神薬取締法):

Castiga la posesión, transporte o intento de importación de sustancias designadas como la ketamina (clasificada como droga psicotrópica), con penas de prisión de hasta 10 años y multas elevadas.

En casos de tráfico con fines comerciales o en concierto con redes internacionales, las penas pueden superar los 20 años, según jurisprudencia reciente.

La Fiscalía de Chiba evalúa además si hubo complicidad transnacional, lo que podría activar la cooperación policial entre Japón, Reino Unido y Alemania, bajo la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes (1988).

🌏 Contexto y repercusiones

Japón, a pesar de tener una de las tasas más bajas de consumo de drogas del mundo, enfrenta un aumento de intentos de contrabando en aeropuertos internacionales.

El aeropuerto de Narita se ha convertido en un punto crítico de vigilancia para drogas sintéticas como MDMA, ketamina y metanfetamina líquida, utilizadas frecuentemente en fiestas clandestinas o clubes nocturnos.

La Agencia Nacional de Policía (警察庁) ha advertido que las redes del sudeste asiático y Europa del Este están reclutando extranjeros vulnerables como “mulas”, aprovechando lagunas legales y promesas de dinero rápido.

💬 Reflexión final

El caso pone de relieve la dimensión humana del narcotráfico internacional: personas que, por desesperación económica o engaño, terminan arriesgando sus vidas en un país con leyes de tolerancia cero.

En Japón, donde el consumo y tráfico de drogas son socialmente inaceptables, las consecuencias legales y sociales son devastadoras: una sola condena puede significar décadas de prisión y deportación permanente.

