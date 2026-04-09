[gaikokujin] 38 años después, el sueño se legaliza

LiLiCo obtiene la residencia permanente y rompe en lágrimas tras una batalla burocrática de dos años

📍Tōkyō | 9 de abril

En una historia que mezcla identidad, perseverancia y emoción, la reconocida comentarista cinematográfica LiLiCo (55)anunció este 8 de abril que ha obtenido finalmente la residencia permanente en Japón (永住権 / eijūken), tras un proceso que ella misma describe como “intenso, agotador y profundamente transformador”.

Nacida en Estocolmo, hija de padre sueco y madre japonesa, LiLiCo llegó a Japón a los 18 años. Desde entonces, han pasado 38 años de vida, trabajo y construcción de identidad en el país, una trayectoria que ahora queda formalmente consolidada bajo el estatus de “residente permanente”.

La noticia fue revelada en su blog personal, donde recordó con detalle el largo camino administrativo:

“Documentos y más documentos… corrí entre la oficina de pensiones, la agencia tributaria, el ayuntamiento y el Ministerio de Justicia”.

Durante casi dos años de trámites, la artista decidió no delegar el proceso a especialistas, optando por vivir cada etapa en primera persona. Una decisión que, según sus propias palabras, le permitió “entender Japón desde dentro”.

El momento culminante llegó en una escena cargada de simbolismo: frente al mostrador de inmigración, su tarjeta de residencia fue colocada ante sus ojos. En ella, una sola palabra cambió todo: “永住者 (residente permanente)”.

“Vi esa palabra… y lloré. Recordé a mis abuelos, a mis padres, a mis amigos, toda mi vida en Japón… incluso mi esposo”.

Su esposo, el exintegrante del grupo musical Ryohei Odai, con quien contrajo matrimonio en 2017, forma parte esencial de ese recorrido personal y profesional que hoy alcanza un nuevo hito.





⚖️ Marco legal japonés (Residencia Permanente)

Kanji Rōmaji Desglose Significado 永住権 eijūken 永 (permanente) + 住 (residir) + 権 (derecho) Derecho de residencia permanente 永住者 eijūsha 永 (permanente) + 住 (residir) + 者 (persona) Persona con residencia permanente 出入国在留管理庁 Shutsunyūkoku Zairyū Kanrichō 出入国 (entrada/salida país) + 在留 (residencia) + 管理 (gestión) Agencia de Inmigración de Japón

📌 Datos:

No requiere renovación periódica de visa

Permite libertad laboral (sin restricción de actividad)

Exige historial fiscal, pensiones y estabilidad comprobada

Puede ser revocada en casos graves (delitos o fraude)





🧠 Términos clave

在留カード (zairyū kādo) : Tarjeta de residencia obligatoria para extranjeros

: Tarjeta de residencia obligatoria para extranjeros 年金 (nenkin) : Sistema de pensiones japonés

: Sistema de pensiones japonés 税務署 (zeimusho) : Oficina de impuestos

: Oficina de impuestos 法務局 (hōmukyoku): Oficina legal del Ministerio de Justicia

🧾 En poca palabras

El caso de LiLiCo refleja una realidad común pero poco visibilizada: la complejidad del proceso migratorio en Japón, incluso para figuras públicas integradas socialmente.

Su experiencia evidencia que obtener la residencia permanente no es automático, sino el resultado de años de cumplimiento fiscal, estabilidad laboral y adaptación cultural.





Mensaje en su blog

Residencia permanente ❣️

Tema: Blog

Hace un tiempo lo comenté en la apertura de J-WAVE ALL GOOD FRIDAY, pero…

¡¡He obtenido la residencia permanente en Japón‼️❤️

Han pasado 38 años desde que llegué a Japón 😊

Documentos y más documentos 📄

Fue una experiencia de mucho aprendizaje 🌸

Oficina de pensiones, agencia tributaria, oficina legal, municipalidad…

Para alguien como yo, que no tiene días libres,

corría de un lado a otro entre trabajo y trabajo 🤪

Un amigo me dijo:

«Normalmente, esto se lo encargas a un profesional que te ayude»

Pero para mí era importante

sentirlo por mí misma y entenderlo por mí misma 🌼

Casi dos años.

En el mostrador de inmigración,

pusieron mi tarjeta de residencia frente a mí…

Y cuando vi la palabra:

“Residente permanente”

No pude evitar llorar 😭

Todos esos meses de documentos y más documentos…

Al mismo tiempo que vi esas palabras,

vinieron a mi mente el rostro de mi abuela, de mis padres,

de los maravillosos amigos que conocí en Japón…

Todos ellos…

Ah, y también el rostro de mi esposo…

Toda mi vida de trabajos, de esfuerzos y de carrera artística

pasó de golpe por mi mente 🥰

Siempre he tenido que llevar conmigo la tarjeta de residencia,

claro, desde hace 38 años…

Pero a partir de ahora,

creo que la miraré de reojo de vez en cuando 🫣

Residente permanente… lágrimas 🥲

Mi japonés aún no es perfecto,

pero desde aquí seguiré esforzándome aún más 👍

A la oficina de inmigración,

gracias por organizar y revisar todos los documentos que reuní 😊

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