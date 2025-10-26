[tekunorojī] JAXA marca un nuevo hito

H3-7 despega con éxito desde Tanegashima: una misión clave para la independencia espacial japonesa

📍Kagoshima, 26 de octubre

El Japón espacial dio hoy un paso histórico hacia la nueva era de transporte orbital. A las 9:00:15 de la mañana (hora japonesa), la nueva nave de reabastecimiento HTV-X1 fue lanzada con éxito desde el Centro Espacial de Tanegashima a bordo del cohete H3-7 (H3-24W) de la JAXA (Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial).

Minutos después, la separación entre el cohete y la nave se desarrolló sin incidentes, y los controladores confirmaron el establecimiento de comunicación y la orientación correcta del vehículo. Este logro marca la primera misión de la serie HTV-X, sucesora del antiguo modelo Kounotori (こうのとり), con mejoras notables en eficiencia, capacidad de carga y sistemas automáticos de acoplamiento.

El carguero lleva suministros vitales, equipos científicos y alimentos para los astronautas de la Estación Espacial Internacional (ISS). Su llegada está prevista para el 30 de octubre, cuando el brazo robótico Canadarm2 lo capture alrededor de las 00:50 horas, con acoplamiento completo al módulo japonés Kibo hacia la noche del mismo día.

La JAXA expresó su agradecimiento a todos los organismos y técnicos involucrados en la misión, destacando el papel estratégico del programa H3 en consolidar la autonomía japonesa en transporte espacial. Este lanzamiento también reafirma la cooperación continua entre Japón, Estados Unidos y Europa en la órbita terrestre baja.

©️ Noticias Nippon