[garakē] fin de una era en el país

Adiós al I-mode: el internet japonés original desaparece tras 25 años

📍Tōkyō | 31 de marzo

Una era tecnológica profundamente japonesa llega a su fin. Hoy martes la compañía NTT Docomo apagará definitivamente su red 3G, cerrando así el último capítulo de los icónicos teléfonos plegables conocidos como garakē (ガラケー), dispositivos que durante décadas definieron la vida digital en el archipiélago.

La medida afectará a cerca de 500 mil usuarios que aún dependían de esta tecnología, marcando el final de un ecosistema único que nació a finales de los años 90 y que evolucionó de forma independiente al resto del mundo.

📉 El fin de una tecnología “aislada pero avanzada”

El término garakē —una combinación de “Galápagos” y “keitai” (teléfono móvil)— refleja cómo Japón desarrolló sus propios estándares tecnológicos. Estos dispositivos, lejos de ser simples, ya permitían enviar correos electrónicos, navegar por internet y acceder a servicios digitales mucho antes de la popularización global de los smartphones.

Todo esto fue posible gracias a I-mode, el sistema de internet móvil lanzado en 1999 por NTT Docomo, que también será descontinuado. Para muchos usuarios, esto representa algo más profundo: el fin del internet tal como lo conocieron por más de dos décadas.

📡 Un apagón que impacta más allá del celular

El cierre de la red 3G no solo afecta teléfonos. También dejará fuera de servicio:

🚗 Sistemas de navegación antiguos en vehículos

🥤 Máquinas expendedoras conectadas (más de 3 millones de contratos)

📟 Más de 400 modelos de teléfonos clásicos

Aunque las principales operadoras aún ofrecen teléfonos plegables compatibles con 4G, la transición es inevitable.

👴👵 Una generación que entra por primera vez al mundo digital moderno

El impacto social es enorme. Muchos usuarios, especialmente adultos mayores, están viviendo su primer contacto real con smartphones.

Para facilitar el cambio, NTT Docomo ha implementado programas de capacitación llamados “clases de smartphone”, donde los usuarios aprenden desde lo más básico:

Cómo hacer llamadas y guardar contactos

Tomar fotos y videos

Usar aplicaciones como compras en línea o mensajería

Incluso existe un curso introductorio titulado: “Intentemos tocar un smartphone”.

🌍 Una paradoja global: desconexión vs. hiperconectividad

Mientras en países occidentales algunos jóvenes buscan “desintoxicarse” digitalmente regresando a teléfonos simples, Japón vive el fenómeno inverso: miles de personas conectándose por primera vez al ecosistema digital completo.

En redes sociales, usuarios celebran su “graduación del garakē” y debut en smartphones con entusiasmo:

“¡Qué conveniente es el iPhone! La vida se ha vuelto más fácil.”

“Mi mejor amiga vendrá a enseñarme a usar LINE. ¡Estoy emocionadísima!”

🧭 Una transición que marca generaciones

El apagón del 3G en Japón no es solo un cambio técnico. Es un momento histórico que evidencia cómo, en una sola generación, la tecnología puede transformar radicalmente la forma en que vivimos, nos comunicamos y entendemos el mundo.

Para algunos, es el fin de la simplicidad.

Para otros, el inicio de una nueva vida digital.

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