[atarashī sābisu] cuando el corazón se mide en yenes

El lujo también busca pareja: MyPappy, el Tinder de los ricos japoneses

📍Tōkyō | 28 de octubre

En pleno corazón de Shibuya, Tokio, un camión publicitario recorre las calles con un mensaje provocador:

Ī hito, sugu ni mitsukaru「いい人、すぐに見つかる」 (“A la buena persona, la encontrarás enseguida”).

Se trata de MyPappy (マイパピー), una aplicación japonesa de citas dirigida exclusivamente a personas con altos ingresos, que ha llamado la atención tanto por su estética de lujo como por sus requisitos de admisión.

Según el anuncio y la información difundida por la empresa desarrolladora, para registrarse es necesario demostrar ingresos anuales de al menos 10 millones de yenes mediante documentos oficiales de comprobación de renta —como declaraciones fiscales o recibos de salario—. Solo tras esta verificación se puede acceder al sistema de emparejamiento.

⚖️ Marco legal y regulatorio

En Japón, las aplicaciones de citas y emparejamiento (マッチングアプリ) están reguladas bajo la Ley de Negocios de Intermediación de Citas (出会い系サイト規制法, 2003), supervisada por la Agencia Nacional de Policía (警察庁).

Esta normativa obliga a las empresas a:

Verificar la identidad real de los usuarios mediante documentos oficiales (DNI o licencia de conducir). Prevenir el acceso de menores de edad, mediante filtros de edad estrictos. Mantener registros de actividad para prevenir delitos como fraude, extorsión o prostitución encubierta.

En el caso de MyPappy, el filtrado por ingresos no viola la ley, pero abre un debate ético y social sobre la segmentación económica en plataformas de emparejamiento.

Expertos en derechos digitales señalan que, aunque es legal, este modelo podría incentivar la discriminación económica o de clase en entornos virtuales de interacción social.

💬 Debate social y percepciones

La campaña publicitaria —protagonizada por una modelo vestida de gala, sosteniendo un smartphone con la app abierta— ha generado reacciones mixtas en redes japonesas.

Algunos usuarios la elogian por “elevar el nivel del mercado de citas”, mientras que otros la critican por “mercantilizar el amor” y promover una visión elitista de las relaciones.

En plataformas como X (ex Twitter) y Threads, el término “年収1000万” (“ingresos de 10 millones de yenes”) se volvió tendencia, con comentarios como:

“Ya no basta con tener buen corazón, ahora hay que mostrar la declaración de impuestos.”

“Esto parece una app de inversión, no de amor.”

🌐 Panorama general

Japón vive un auge de las apps de citas para nichos específicos: desde servicios para profesionales con posgrado, hasta aplicaciones dirigidas a funcionarios públicos o agricultores.

Sin embargo, MyPappy lleva esta tendencia al extremo al combinar exclusividad económica, estética aspiracional y control de identidad reforzado.

