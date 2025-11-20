 [shin sābisu] Nueva era del café en Japón

Café a velocidad Shinkansen: Starbucks aterriza en el andén con modelo totalmente digital

📍Tōkyō | 20 de noviembre

En un movimiento que redefine la experiencia del viajero japonés, Starbucks Coffee Japan abrirá este 21 de noviembre de 2025 su primera tienda ubicada directamente sobre un andén de Shinkansen.

El innovador local estará en el andén de trenes bala de JR Shin-Yokohama, convirtiéndose en la primera sucursal del país que opera literalmente a pie de tren.

Bajo el concepto “Brewed to Go”, la marca apuesta por un modelo ultrarrápido para acompañar el ritmo frenético de los viajes de larga distancia, privilegiando la fluidez, la inmediatez y un nuevo enfoque completamente cashless.

🟤 Una tienda mínima, un servicio máximo

El local —de apenas 13.9 m² y sin asientos— fue diseñado exclusivamente para servicio exprés. Ubicado junto al coche 11 del andén de Shinkansen (sentido descendente), funcionará todos los días de 6:30 a 21:30, cubriendo la franja de los primeros trenes matutinos hasta el retorno nocturno.

Su menú es igualmente compacto:

Brewed Coffee (Hot/Cold) con cinco opciones rotativas: Pike Place Roast Sumatra Decaf House Blend Iced Kenya Iced Decaf House Blend

Snacks y cookies envasadas que priorizan rapidez y disponibilidad.

🟤 Adiós al efectivo: la tienda 100% cashless

La innovación más notable no es su ubicación, sino su sistema de pedidos totalmente automatizado. No hay caja tradicional ni pago en efectivo:

El cliente ordena en un panel táctil junto a la entrada. Paga sin contacto mediante ICカード (Suica/PASMO), QR, crédito o e-money. Retira el producto en un pequeño counter atendido por personal.

Este modelo prescinde incluso de:

Efectivo

Starbucks Card (física o app)

Mobile Order & Pay

La apuesta: eliminar colas y agilizar la experiencia de usuarios que disponen de segundos antes de abordar.

🟤 Un paso estratégico en la “ritualización” del viaje

Con más de 2,077 tiendas en Japón y 60.000 empleados, Starbucks refuerza su narrativa de convertirse en un compañero del día a día —y ahora también del viaje en alta velocidad—.

Al integrar consumo rápido y tecnología en un entorno de movilidad, la marca busca posicionarse como parte del “ritual del viaje”: un café antes de abordar, un respiro en medio del ajetreo y un punto de referencia en uno de los nodos ferroviarios más importantes del país.

©2025 NoticiasNippon