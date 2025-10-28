[gaikō] Cumbre histórica en Tokio

Trump a Takaichi: Japón siempre podrá contar conmigo

📍Tōkyō | 29 de octubre

En una jornada cargada de simbolismo y estrategia, la primera ministra japonesa Takaichi Sanae y el presidente estadounidense Donald J. Trump sostuvieron su primera cumbre bilateral en Tokio, marcada por la reafirmación de una alianza “más fuerte que nunca”.

El encuentro, que se desarrolló entre las 9:45 a.m. y las 11:15 a.m. en la Oficina del Primer Ministro, incluyó una reunión privada, una ceremonia de firma y un almuerzo de trabajo, consolidando el inicio de una etapa que ambas partes describieron como “el nuevo siglo dorado del vínculo nipo-estadounidense”.

🕊️ Una alianza “la más grande del mundo”

Takaichi dio la bienvenida a Trump resaltando su papel histórico en la expansión del poder estadounidense y en la estabilidad del Medio Oriente, al tiempo que subrayó que el fortalecimiento de la alianza bilateral es la máxima prioridad de la política exterior japonesa.

“Japón y Estados Unidos son aliados indispensables en el Indo-Pacífico y su cooperación es la piedra angular de la paz y la prosperidad mundiales”, afirmó.

Trump, visiblemente cómodo, respondió con elogios personales: “Japón siempre podrá contar conmigo. La relación entre nuestros países es más sólida que nunca y estoy seguro de que con usted construiremos algo grandioso”.

Ambos líderes acordaron celebrar conjuntamente el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos en 2026, como símbolo del espíritu común que une a las dos democracias.

🛡️ Defensa y seguridad regional

En el terreno militar, los mandatarios coincidieron en reforzar la capacidad disuasiva y de respuesta del pacto de defensa.

Takaichi destacó que Japón “enfrenta el entorno de seguridad más complejo desde la posguerra” y reafirmó su compromiso con el aumento sostenido del presupuesto de defensa y la modernización tecnológica.

Trump reconoció los avances de Tokio y expresó su “total apoyo” al esfuerzo japonés por asumir un rol más activo en la estabilidad regional.

💹 Economía y tecnología estratégica

Durante la ceremonia de firma, ambos líderes suscribieron dos acuerdos clave:

“Implementación del Acuerdo — Hacia una nueva era dorada de la alianza Japón-EE. UU.”, que busca profundizar la cooperación comercial y eliminar obstáculos arancelarios. “Marco bilateral sobre minerales críticos y tierras raras”, destinado a asegurar el suministro conjunto de recursos esenciales y fortalecer la cooperación en IA, semiconductores y construcción naval.

Takaichi y Trump coincidieron en que el crecimiento económico de ambas naciones es “interdependiente y complementario”, y que la seguridad energética y tecnológica será el nuevo eje de la alianza.

🌏 Indo-Pacífico libre y abierto

La primera ministra reafirmó su compromiso con la estrategia FOIP (Free and Open Indo-Pacific) como columna vertebral de la diplomacia japonesa.

Ambos líderes acordaron intensificar la colaboración con socios regionales como Corea del Sur, Filipinas, Australia e India, reforzando las redes democráticas en el Asia-Pacífico ante el auge de regímenes autoritarios.

⚠️ China, Corea del Norte y la paz mundial

En materia geopolítica, la conversación abordó los desafíos más delicados:

China: rechazo conjunto a cualquier intento de modificar el statu quo “por la fuerza o la coerción” y reafirmación de la importancia de la paz en el estrecho de Taiwán.

Corea del Norte: compromiso común con la desnuclearización completa y apoyo de Trump a la resolución inmediata del caso de los japoneses secuestrados por Pyongyang.

Medio Oriente y el Sudeste Asiático: Japón se ofreció como “acompañante diplomático” de los esfuerzos de Washington por mantener la paz tras el reciente alto al fuego en la región.

La cumbre concluyó con un gesto humano: ambos mandatarios se reunieron con familiares de víctimas del secuestro norcoreano, reafirmando que la dimensión humana seguirá siendo parte central de la agenda bilateral.



©NoticiasNippon