[gaikō] Trump regresa a Japón

Encuentro con el Emperador marca la primera jornada de visita de Trump

📍Tōkyō, 27 de octubre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en la tarde del lunes en el aeropuerto de Haneda, marcando su primera visita a Japón en seis años.

El Air Force One descendió poco después de las 17:00 horas bajo un cielo otoñal despejado. Trump, acompañado por miembros de su gabinete y un nutrido grupo de asesores de seguridad, fue recibido en medio de estrictas medidas de seguridad que incluyeron el cierre parcial de autopistas y un impresionante despliegue policial en la capital japonesa.

👑 Reencuentro en el Palacio Imperial

Tras su llegada, el mandatario se trasladó en el vehículo presidencial “The Beast” hasta el Palacio Imperial, donde fue recibido por Su Majestad el Emperador Naruhito.

El encuentro —corto pero cargado de simbolismo— tuvo lugar en el salón de audiencias, en un ambiente solemne y discreto.

Según la prensa japonesa, se trató de una conversación “cordial”, centrada en los lazos históricos entre ambos países y el deseo de mantener la cooperación económica y de defensa.

Los medios locales destacaron el gesto del presidente al inclinar levemente la cabeza al saludar al Emperador, gesto que en 2019 había sido motivo de atención internacional.

🕰️ Cronología del primer día

17:05 — Aterrizaje del Air Force One en Haneda.

17:40 — Salida del aeropuerto bajo estricta vigilancia.

18:20 — Llegada al Palacio Imperial.

18:30 — Encuentro con Sus Majestades Imperiales.

19:10 — Despedida y salida hacia su alojamiento en el centro de Tokio.

20:00 — Cena privada con asesores en un hotel de Marunouchi.

🌐 Contexto político

Esta visita se produce en un momento clave: Japón busca reafirmar su alianza estratégica con Washington en medio de crecientes tensiones en Asia Oriental y de la reconfiguración del equilibrio geopolítico tras los recientes acercamientos entre China y Rusia.

Fuentes diplomáticas aseguran que en los próximos días se prevén reuniones con la primera ministra Takaichi Sanae y líderes empresariales para abordar comercio, tecnología y defensa.

