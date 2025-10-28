 [kinenbi]  Hōei jishin no hi

Japón conmemora el terremoto de Hōei reforzando la conciencia sobre el Nankai Trough

📍Tōkyō | 28 de octubre

Un día como hoy en 1707, durante el periodo Edo, un enorme terremoto conocido como Hōei jishin (宝永地震) sacudió el archipiélago japonés.

Se estima que su magnitud fue cercana a M8.6, destruyendo viviendas desde Kyūshū hasta Shikoku y Kinki, y generando un tsunami que arrasó pueblos costeros.

Más de 20 mil personas perdieron la vida en un país que entonces contaba con una población de apenas 28 millones.

Además, unas semanas después, el Monte Fuji entró en erupción, completando uno de los episodios naturales más devastadores de la historia de Japón.

🧭 Lecciones para el presente

El recuerdo del Hōei jishin inspira hoy las campañas del Gobierno japonés y la 内閣府 (Oficina del Gabinete), que exhortan a la población a prepararse para un posible terremoto del Nankai Trough (南海トラフ地震) —un evento que, según los expertos, podría ocurrir en las próximas décadas.

El cartel oficial difundido por el Gobierno recuerda seis acciones básicas de preparación:

Fijar los muebles para evitar caídas. Preparar una mochila de emergencia con radio, linterna, botiquín y documentos. Almacenar agua y alimentos para varios días. Verificar rutas y lugares de evacuación. Instalar disyuntores sísmicos (感震ブレーカー) para evitar incendios eléctricos. Reforzar la estructura de las viviendas.

En caso de sismo, las autoridades insisten en proteger la cabeza bajo una mesa si se está en casa, alejarse de muros o estructuras inestables si se está al aire libre, y evacuar de inmediato hacia zonas elevadas en caso de estar cerca de la costa.

🌊 La cultura de la prevención

Japón conmemora esta fecha no solo recordando la tragedia, sino fortaleciendo su cultura de prevención, una de las más avanzadas del mundo. Escuelas, oficinas y familias realizan simulacros regulares y revisan sus kits de emergencia, conscientes de que “prepararse hoy salva vidas mañana”.

“Proteger tu vida y la de tus seres queridos comienza con pequeñas acciones diarias”, enfatiza la campaña de la Oficina del Gabinete.

