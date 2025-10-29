[kinenbi]  Takarakuji hatsubai no hi

No era solo una lotería, era una promesa: Japón apostando por la vida tras la guerra

📍Tōkyō | 29 de octubre

Un día como hoy en 1945, apenas meses después del final de la Segunda Guerra Mundial, Japón enfrentaba escasez, inflación y devastación.

Sin embargo, entre las ruinas comenzó a florecer un gesto de esperanza colectiva: el gobierno lanzó por primera vez la “Takarakuji” (宝くじ), la lotería nacional creada bajo la Ley Provisional de Ajuste de Fondos.

Su propósito era claro: recaudar dinero para la reconstrucción del país y al mismo tiempo devolver al pueblo una ilusión en tiempos de carencias.

💴 Soñar por 10 yenes

Cada billete costaba 10 yenes, una suma modesta pero significativa para la época.

Los premios reflejaban tanto las aspiraciones como las limitaciones del Japón de posguerra:

🥇 1.er premio: 100 000 yenes

🥈 2.º premio: 10 000 yenes

🥉 3.er premio: 1 000 yenes

💮 4.º premio: 50 yenes + tela “キャラコ” (algodón indio)

🎫 5.º premio: 20 yenes

Incluso los boletos sin premio ofrecían alivio: cuatro boletos perdedores podían canjearse por diez cigarrillos, un bien preciado cuando la escasez era total. En esos días, un trozo de tela o un cigarro valían tanto como un billete ganador.

🏗️ Reconstruir con ilusión

El éxito fue inmediato. La gente hacía largas filas no solo para probar suerte, sino también para participar simbólicamente en la reconstrucción nacional.

En 1946, el gobierno amplió la ley y permitió que las prefecturas lanzaran sus propias loterías locales.

Así nació la “Fukui Fukukujī” (ふくふくくじ), la primera lotería regional, que se convirtió en un emblema del renacer económico y moral de Japón.

🌸 Un legado que sigue vivo

Cada 29 de octubre, Japón celebra el “Día del lanzamiento de la lotería” (宝くじ発売の日), una fecha que recuerda cómo el azar se transformó en esperanza.

Ochenta años después, millones siguen comprando sus billetes con la misma ilusión que en aquel otoño de 1945: creer que, incluso en tiempos difíciles, la fortuna puede sonreírle a quien no deja de soñar.

©NoticiasNippon