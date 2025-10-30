[shiro-taku] extranjero arrestado en flagrancia

La policía intensifica controles por “taxis blancos” ante llegada de cruceros internacionales

📍Tōkyō | 30 de octubre

Un hombre de nacionalidad china, identificado como Zhu Yunyì (朱雲義), de 44 años y residente en la ciudad de Toyama, fue arrestado en flagrancia por la policía de Niigata.

Se le acusa de violar la Ley de Transporte por Carretera (道路運送法) al transportar pasajeros de manera remunerada sin licencia, práctica conocida en Japón como “白タク行為” (shiro-taku), o “taxi blanco ilegal”.

El arresto ocurrió la mañana del 29 de octubre, cuando el sospechoso recogió a pasajeros extranjeros —posiblemente turistas de un crucero internacional— en el Puerto Este de Niigata (新潟東港) y los trasladó a la localidad de Seirō (聖籠町) a cambio de dinero.

Contexto y marco legal

El artículo 4 de la Ley de Transporte por Carretera prohíbe realizar transporte remunerado de personas sin la debida autorización del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT).

Este tipo de actividad —comúnmente asociada a la economía informal o a aplicaciones de transporte operadas sin permiso— es considerada un delito administrativo y penal, con sanciones que pueden incluir:

Multas de hasta 3 millones de yenes

y/o penas de prisión de hasta 3 años.

En los últimos años, Japón ha intensificado la vigilancia en puertos turísticos y aeropuertos, debido al incremento de turistas extranjeros que recurren a conductores no autorizados por conveniencia lingüística o de precio.

Análisis

El caso de Niigata se enmarca en una tendencia nacional: la expansión del “shiro-taku” alimentada por el crecimiento del turismo internacional y la falta de servicios de transporte locales en zonas portuarias.

La policía había incrementado la vigilancia preventiva durante la llegada de cruceros, ante informes de vehículos privados ofreciendo traslados a visitantes extranjeros sin licencias adecuadas.

Este tipo de incidentes pone en evidencia los desafíos del país para regular la movilidad turística y proteger tanto a usuarios como a operadores legales, en un contexto de apertura parcial a servicios de “ride-sharing” que aún generan debate público.

