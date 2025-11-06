[fuhō tōki] De la fritura al delito

Remiten a la fiscalía a dos extranjeros por arrojar aguas con aceite a la vía pública

📍Osaka | 6 de noviembre

La policía de Tsuru­mi, presentó cargos formales contra dos hombres de nacionalidad china —de 38 y 32 años— y la empresa operadora de un puesto de comida, por violar la Ley de Gestión de Residuos Industriales (産業廃棄物処理法).

Los acusados habrían vertido agua contaminada con aceite usado directamente sobre la vía pública frente a su local en la ciudad de Daitō.

Los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2024, durante la limpieza de una freidora utilizada en un popular puesto del “mercado matutino chino” (中国朝市), celebrado los domingos.

Este evento, conocido por recrear el ambiente callejero de las ciudades chinas, atrae a numerosos visitantes por sus aromas, productos y precios, pero también ha sido objeto de críticas por problemas de estacionamiento ilegal, venta ambulante sin permiso y manejo inadecuado de residuos.

Según el informe policial, uno de los trabajadores admitió haber arrojado el agua grasienta, mientras que el segundo ya había sido detenido por violar la Ley de Inmigración y Refugio y posteriormente deportado. La investigación comenzó luego de que un video difundido por un creador de contenido local en julio de 2024 mostrara a empleados tirando agua amarillenta a la calle, lo que provocó indignación en redes sociales.

⚖️ Marco legal — “Límites de la convivencia urbana y el cumplimiento ambiental”

El caso se sustenta en la Ley de Gestión de Residuos Industriales (産業廃棄物処理法), que prohíbe el vertido no autorizado de sustancias contaminantes y establece sanciones penales para personas físicas y jurídicas involucradas.

El artículo 16 de dicha ley estipula que “nadie podrá descargar, almacenar o tratar residuos industriales fuera de las instalaciones designadas”, con penas que incluyen hasta cinco años de prisión o multas de hasta 10 millones de yenespara las empresas responsables.

La acusación se amplía a la responsabilidad corporativa de la empresa operadora del puesto, bajo el principio de que las organizaciones deben garantizar el manejo adecuado de sus residuos incluso en actividades temporales o en espacios públicos.

El caso también reabre el debate sobre la regulación de los mercados étnicos y ferias multiculturales, donde la informalidad y la falta de infraestructura de saneamiento chocan con las estrictas normas de salud pública japonesas.

En este contexto, la prefectura de Osaka evalúa reforzar la fiscalización ambiental en ferias extranjeras y zonas comerciales temporales, buscando equilibrar el respeto cultural con la seguridad y la higiene urbana.

©NoticiasNippon