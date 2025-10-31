[kinenbi]  Nihoncha no hi

El té japonés como camino: ocho siglos de armonía, calma y contemplación

📍Tōkyō | 31 de octubre

En Japón, el 31 de octubre no solo marca la víspera de Halloween. Es el “Día del Té Japonés” (日本茶の日), una fecha que conmemora un momento fundacional de la cultura nipona: el regreso del monje Eisai (栄西, 1141–1215) desde la China de la dinastía Song, en el año 1191, trayendo consigo las semillas del té y los conocimientos que revivirían una tradición milenaria.

Antes de su retorno, el té había caído en desuso tras su introducción inicial desde China. Pero Eisai —considerado el padre del té japonés y fundador del budismo zen Rinzai— vio en esta infusión un camino hacia la claridad mental y la purificación espiritual. Desde los templos, la costumbre se expandió entre los monjes, nobles y samuráis, hasta impregnar la vida cotidiana del pueblo.

“El té es el elixir que prolonga la vida”, escribió Eisai en su obra Kissa Yōjōki (喫茶養生記), uno de los primeros tratados japoneses sobre los beneficios del té.

🍃 El alma verde del Japón moderno

Hoy, el nihoncha (日本茶) es mucho más que una bebida: es un símbolo de hospitalidad (omotenashi), contemplación y armonía.

La mayoría de los tés japoneses son tés verdes no fermentados, elaborados con un método exclusivo del país: la vaporización inmediata de las hojas tras la cosecha, lo que detiene la oxidación y conserva su color verde vibrante.

Entre las variedades más representativas se encuentran:

Sencha (煎茶): el más común, de sabor fresco y equilibrado.

Gyokuro (玉露): cultivado a la sombra, con dulzor umami.

Hōjicha (ほうじ茶): tostado, de aroma cálido y color ámbar.

Genmaicha (玄米茶): mezcla con arroz tostado, de sabor reconfortante.

Matcha (抹茶): té molido, base de la ceremonia del té (茶道).

🌱 Donde crece la esencia del té

El país produce su té principalmente en regiones donde la niebla y el clima templado favorecen la calidad de las hojas.

Shizuoka: aporta el 40% de la producción nacional y es el emblema del té japonés.

Kagoshima, Mie y Miyazaki: destacan por su innovación y exportaciones.

Uji (Kyoto), Shizuoka y Sayama (Saitama) conforman el trío de los llamados “Tres grandes tés de Japón” (日本三大茶).

📅 Un calendario teñido de verde

Japón celebra diversas fechas relacionadas con el té:

1 de octubre: otro “Día del Té Japonés”, impulsado por Ito En.

6 de febrero: Día del Matcha.

2 de mayo: Día del Té Verde.

1 de noviembre: Día del Té Negro.

Cada jornada rinde homenaje a la conexión espiritual entre el té y la vida diaria, un lazo que combina salud, estética y filosofía zen.

☯️ La ceremonia del silencio

En una nación que equilibra modernidad y tradición, el té sigue siendo un refugio.

El simple acto de verter agua, observar el vapor ascender y compartir una taza sigue siendo una forma de encontrar calma en el ruido del mundo.

El té japonés no solo se bebe: se contempla, se respira y se honra.

©NoticiasNippon