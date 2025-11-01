[kinenbi]  Sushi no hi

📍Tōkyō | 1 de noviembre

Cada 1 de noviembre, Japón se detiene un instante para celebrar con orgullo el 「すしの日」(Día del Sushi) —una jornada que no solo rinde homenaje a un platillo, sino a toda una filosofía de gratitud.

Porque detrás de cada pieza de sushi hay mar, tierra y manos humanas que trabajan en armonía. El arroz recién cosechado, brillante y perfumado, se une a los pescados grasos del otoño en un abrazo de estación: el sabor del Japón agradecido.

La conmemoración nació en 1961, cuando la Federación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Sushi decidió dedicar este día al agradecimiento por la cosecha y a la celebración del oficio del sushiya (寿司屋). Pero el 1 de noviembre también guarda un eco teatral: en la célebre obra kabuki “義経千本桜 (Yoshitsune Senbonzakura)”, el personaje “Sushiya no Yasuke”, inspirado en un guerrero caído que halla redención bajo el nombre de un humilde maestro de sushi, adopta ese nombre precisamente en esta fecha.

Así, la historia, el arte y la gastronomía se funden en un mismo acto de belleza contenida.

Hoy, los mercados de Toyosu, Osaka y Hakodate amanecen rebosantes de brillo y aroma: atunes azules recién cortados, huevas anaranjadas, anguilas caramelizadas. En los mostradores, los maestros repiten gestos que aprendieron de sus padres y abuelos.

Cada nigiri es un poema breve: un tributo silencioso a la paciencia, al oficio y a la naturaleza.

En el Día del Sushi, Japón no solo come: agradece, recuerda y honra su arte más puro.



©NoticiasNippon