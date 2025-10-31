[sōsharunettowāku]  Entre el respeto y la provocación

El gesto de turista chino que encendió debate sobre el patriotismo en Japón

📍Tōkyō | 31 de octubre

En medio de una tarde tranquila en varias zonas turística del archipiélago (Asakusa en Tokio y Kamakura en Kanagawa), un visitante chino desplegó la bandera nacional de su país frente a transeúntes japoneses.

La escena, grabada y difundida posteriormente en redes sociales chinas, muestra al visitante ondeando la bandera y bailando mientras los japoneses a su alrededor los observaban —o, en la mayoría de los casos, los ignoraban por completo.

Ante la indiferencia general, el visitante se burlaron diciendo: “Los japoneses no tienen patriotismo”.

El incidente reavivó el debate sobre los límites de la expresión nacionalista en el espacio público japonés, donde la sobriedad y el respeto por la convivencia social suelen prevalecer sobre las demostraciones emocionales.

⚖️ Marco legal y social

En Japón, izar una bandera extranjera no constituye delito ni infracción, siempre que no se vulneren normas de seguridad o de uso del espacio público (Ley de Orden Público y de la Vía Pública, 公衆の秩序及び安全確保に関する条例).

Sin embargo, las autoridades locales pueden intervenir si la acción se considera una perturbación del orden o de la tranquilidad pública (軽犯罪法第1条第26号), especialmente en lugares de tránsito o con fines provocativos.

En este caso, no se registraron altercados ni denuncias. El hecho se interpretó más como una muestra de contraste cultural: mientras algunos turistas extranjeros asocian el patriotismo con manifestaciones visibles, en Japón prima la discreción y el respeto por el entorno común.

Expertos en sociología japonesa señalan que “la indiferencia colectiva no es apatía, sino una forma de evitar el conflicto y mantener la armonía social” (wa, 和), un principio profundamente arraigado en la cultura nacional.

💬 En síntesis

El incidente refleja tensiones simbólicas entre el nacionalismo emocional y la identidad japonesa basada en la contención.

En un país donde incluso la bandera nacional japonesa (日の丸) rara vez se exhibe fuera de ceremonias oficiales, la exaltación pública de otra bandera puede resultar culturalmente incómoda, aunque no ilegal.

© NoticiasNippon