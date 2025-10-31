[sōsharunettowāku]   Una confusión viral en Kyūshū

Rumor sobre almuerzo halal en Kitakyūshū desata debate sobre religión y diversidad en las escuelas japonesas

📍Tōkyō | 31 de octubre

En Kitakyūshū, al norte de la isla de Kyūshū, un rumor sobre los almuerzos escolares desató una ola de reacciones nacionales.

Todo comenzó cuando en redes sociales circuló la afirmación de que el ayuntamiento había decidido eliminar el cerdo de todos los menús escolares después de que una madre afgana musulmana solicitara alimentos “halal” para sus hijos.

La noticia se propagó rápidamente y provocó que más de mil ciudadanos enviaran quejas al gobierno local entre el 19 y el 24 de septiembre, cuestionando la supuesta “preferencia especial” hacia estudiantes extranjeros. Algunos mensajes en redes incluso exigían que “si no les gusta la comida japonesa, que vuelvan a su país”.

Sin embargo, la realidad era mucho más matizada.

🍱 La verdad detrás del rumor

En junio de 2023, la madre en cuestión presentó una petición formal al comité de cultura y educación de la ciudad para que sus hijos pudieran recibir comidas sin cerdo, acorde con su fe islámica. La solicitud fue evaluada, pero archivada en febrero de 2025 sin ser adoptada oficialmente.

Paralelamente, el municipio introdujo un nuevo menú llamado “Niko-Niko Lunch” (にこにこランチ / Smile Lunch), diseñado para alumnos con alergias alimentarias, que excluye 28 alérgenos y algunos ingredientes, entre ellos el cerdo.

Esa coincidencia temporal —la introducción del menú sin cerdo y la petición de la madre musulmana— fue malinterpretada en redes sociales, generando la falsa creencia de que se trataba de un menú “halal”.

El Consejo de Educación de Kitakyūshū convocó una rueda de prensa el 24 de septiembre de 2025 para desmentir categóricamente que se hubiera aprobado un menú exclusivo para musulmanes.

⚖️ Marco legal y educativo

🏛️ Principios constitucionales

Artículo 20 (Constitución japonesa): garantiza la libertad de religión y prohíbe privilegios o imposiciones religiosas por parte del Estado.

Artículo 14: establece la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por raza, credo o condición social.

Artículo 26: reconoce el derecho a la educación igualitaria.

📘 Ley Básica de Educación

Artículo 4 (1): todos deben tener igualdad de oportunidades para recibir educación sin discriminación por raza o religión.

Artículo 15 (2): las escuelas públicas deben abstenerse de educación religiosa o actividades religiosas.

👉 En este marco, las escuelas deben respetar las creencias religiosas, pero no están obligadas a ofrecer menús religiosos certificados si existen limitaciones logísticas o presupuestarias.

La adaptación razonable —como eliminar un ingrediente prohibido sin alterar la dieta general— puede ser una forma de inclusión sin privilegio.

💬 Análisis y significado social

El caso refleja la tensión entre universalidad e inclusión en un país cada vez más diverso.

Mientras algunas ciudades, como Ibaraki, ya han implementado opciones halal, otras, como Kitakyūshū, optan por soluciones generales —como los menús por alergias— para evitar conflictos de equidad o percepción de favoritismo.

La polémica también pone en evidencia la vulnerabilidad de los gobiernos locales ante la desinformación, y cómo una petición legítima puede transformarse en un símbolo de rechazo o miedo al cambio cultural.

En el fondo, el debate no es solo sobre comida, sino sobre cómo Japón gestiona su diversidad en las aulas: un tema cada vez más urgente en una sociedad que envejece y depende crecientemente de la migración.

©NoticiasNippon