[sōsharunettowāku] Rafa Nadal encantado con Japón

Un campeón en modo familia por la Tierra del Sol Naciente

📍Kioto, 31 de octubre

Después de años de giras, títulos y lesiones, Rafa Nadal ha cambiado la intensidad de las pistas por el ritmo pausado del turismo familiar.

Corea, Hong Kong y ahora Japón han sido las paradas de su más reciente viaje al continente asiático, donde el extenista ha combinado compromisos de su fundación con momentos de descanso junto a su esposa Mery Perelló y sus dos hijos, el pequeño Rafa, de tres años, y el recién nacido Miquel, de apenas tres meses.

👨‍👩‍👦‍👦 Un viaje íntimo y familiar

Acompañado también por sus padres, Ana María y Sebastián, su hermana Maribel y su suegra María Pascual, Nadal ha vivido unas vacaciones marcadas por la unión familiar.

En las fotografías compartidas, Mery aparece con el bebé dormido en una mochila porta infantes, mientras el mayor disfruta de los paseos en su carrito, observando con curiosidad los templos, jardines y mercados japoneses.

La familia Nadal-Perelló ha demostrado ser un bloque sólido, tanto en los momentos de gloria deportiva como en los desafíos personales. Retirado oficialmente del circuito, Rafa dedica ahora su tiempo a su familia y a su fundación, mostrando una faceta más serena, lejos del estrés competitivo.

🎎 Japón: entre tradición, serenidad y nuevas experiencias

El álbum de recuerdos que Nadal compartió en redes sociales revela su entusiasmo: “¡Lo pasé genial en Japón con mi familia! Me encantó explorar, aprender sobre la cultura, tradiciones y visitar lugares increíbles. ¡Gracias por toda la amabilidad y cálida bienvenida!”

Entre los destinos visitados figuran templos budistas, bosques centenarios y las vibrantes calles de Tokio. Uno de los momentos más comentados fue su visita a una casa tradicional japonesa, donde la familia se vistió con yukatas —kimonos ligeros de verano— para participar en una experiencia cultural completa que incluyó ceremonia del té y un paseo por un jardín zen.

🏯 Nadal, entre el legado y la calma

Lejos de las cámaras de los torneos, el exnúmero uno del mundo se muestra en una nueva etapa vital. Japón, país de disciplina, respeto y equilibrio, parece haber ofrecido al manacorí el escenario perfecto para esa transición entre la intensidad del deporte y la serenidad del presente.

©️ Noticias Nippon