Japón definirá su nueva política hacia los extranjeros: control de tierras, visados y turismo

📍Tōkyō | 4 de noviembre

La primera ministra Takaichi Sanae presidió en la Oficina del Primer Ministro la primera reunión ministerial sobre la aceptación de extranjeros y la realización de una sociedad de coexistencia ordenada.

El encuentro marcó un punto de inflexión en la política migratoria japonesa, al proponer un marco unificado para gestionar la creciente presencia de extranjeros en sectores laborales, el turismo y la adquisición de tierras, sin caer en discursos de exclusión.

Durante la sesión, Takaichi reconoció que la escasez de mano de obra obliga a depender de trabajadores extranjeros en diversos campos y que el turismo receptivo (インバウンド観光) es clave para la economía nacional.

Sin embargo, subrayó la necesidad de afrontar con firmeza los casos de infracción o abuso de las normas por parte de algunos individuos, pues —según dijo— esos hechos “generan entre los ciudadanos una sensación de inseguridad y de injusticia”.

La mandataria insistió en la doble línea de su política: mantener distancia del haigai shugi (排外主義, exclusivismo xenófobo), pero al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos legales y administrativos. Ordenó a los ministros:

Reforzar el cumplimiento de las normas existentes y revisar los sistemas administrativos. Evaluar nuevas reglas para la adquisición y uso de tierras por extranjeros, con el fin de proteger el territorio nacional y su gestión.

El plan será compilado en enero de 2026 como parte de una “estrategia integral de respuesta” que fijará los principios y la dirección de las políticas sobre coexistencia social con extranjeros.

La recién creada cartera ministerial para la Promoción de la Convivencia Ordenada con Extranjeros, encabezada por Onoda Kimi, coordinará la ejecución de las medidas entre ministerios.

⚖️ Marco legal y administrativo

El proyecto se ampara en la combinación de varias normativas vigentes:

Ley de Registro de Tierras y Bienes Inmuebles (不動産登記法) , para reforzar la verificación de nacionalidad en procesos de compraventa y transferencia de propiedades.

Ley de Inmigración y Reconocimiento de Estatus de Residencia (出入国管理及び難民認定法) , para endurecer los controles sobre entradas, salidas y renovaciones de visados.

Ley del Seguro Nacional de Salud (国民健康保険法) y Leyes de Bienestar Social , a fin de garantizar un uso correcto del sistema de salud y otras prestaciones públicas.

Además, se prevé la creación de un mecanismo de monitoreo de transacciones inmobiliarias internacionales, incluyendo departamentos y bosques, con obligación de declarar la nacionalidad del comprador.

El gabinete busca también regular con mayor firmeza el turismo masivo (オーバーツーリズム) y el funcionamiento de alojamientos tipo minpaku, cuya proliferación descontrolada ha generado quejas en zonas residenciales.











Anexo

“Sobre la realización de una sociedad de convivencia ordenada con los extranjeros”

(Instrucción del Primer Ministro de Japón — 4 de noviembre de Reiwa 7 / 2025)

1️⃣ Contexto general

Ante la disminución de la población y la consecuente escasez de mano de obra, es un hecho que Japón necesita trabajadores extranjeros en diversos sectores, así como la llegada de turistas internacionales (inbound tourism).

Sin embargo, también es cierto que algunos extranjeros han incurrido en actos ilegales o en desviaciones de las normas, lo cual ha generado entre los ciudadanos japoneses sentimientos de inseguridad e injusticia.

El Gobierno, manteniendo distancia del extremismo o la xenofobia, enfrentará con firmeza estas situaciones.

Con este fin, se ordena a los ministerios y organismos competentes acelerar medidas concretas para lograr una sociedad de coexistencia ordenada entre japoneses y extranjeros.

2️⃣ Cumplimiento de normas existentes y corrección de sistemas administrativos

(1) Ministerio de Justicia

Se instruye al Ministro de Justicia a promover con rigor:

La implementación del “Plan Cero Residentes Irregulares” , asegurando la aplicación estricta de las normas migratorias y el uso de información sobre el estado fiscal de los extranjeros.

La revisión del sistema de visados y residencia , reforzando los criterios para obtención y renovación de estatus, y endureciendo los requisitos de repatriación.

El estudio de las condiciones básicas de admisión y permanencia de extranjeros de acuerdo con la situación demográfica y laboral de Japón.

(2) Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar / Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología

Se solicita la revisión de los sistemas que gestionan:

La participación de extranjeros en seguro nacional y seguro médico (incluyendo la evaluación previa al ingreso al sistema).

Las asignaciones familiares, ayudas escolares y becas para estudiantes extranjeros.

La coordinación entre la Agencia de Inmigración y las autoridades municipales para compartir información.

La educación para hijos de residentes extranjeros (niños y adultos).

La revisión de tasas administrativas y costos relacionados con visados para asegurar coherencia y equidad con los residentes japoneses.

(3) Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo

Deberá equilibrar el bienestar ciudadano con la expansión del turismo internacional, fortaleciendo medidas contra el “overtourism” (turismo excesivo) y las violaciones de etiqueta o normas por parte de visitantes extranjeros, en coordinación con el Ministerio de Salud y el de Revitalización Regional.

(4) Comisión Nacional de Seguridad Pública

Se ordena reforzar la cooperación entre las fuerzas policiales y la Agencia de Inmigración, para combatir con firmeza los delitos cometidos por extranjeros y promover el control de la permanencia irregular.

3️⃣ Revisión de las reglas sobre adquisición de tierras por extranjeros

Se señala la creciente preocupación ciudadana por la opacidad en la propiedad de bienes inmuebles adquiridos por extranjeros, e instruye a los ministerios competentes a establecer mecanismos de registro y transparencia:

El Ministro de Justicia y el Ministro de Agricultura deberán considerar la introducción de reportes obligatorios al registrar transferencias de propiedad o adquisición de terrenos forestales, con el fin de consolidar datos nacionales. El Ministro de Finanzas deberá, con base en la Ley de Control de Divisas, examinar un sistema más amplio para registrar adquisiciones de bienes inmuebles por residentes extranjeros. El Ministro de Tierra y Transporte deberá identificar y publicar los casos de adquisición de condominios o propiedades por compradores extranjeros lo antes posible. Los Ministros de Justicia y Digital deberán integrar esta información en un registro nacional unificado (“Real Estate Base Registry”), asegurando una base de datos centralizada.

Además, los Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores deberán analizar cuidadosamente el impacto en la seguridad nacional y las relaciones internacionales derivado de estas adquisiciones.

4️⃣ Fortalecimiento institucional

El nuevo Ministro para la Promoción de la Convivencia Social con Extranjeros, recientemente establecido, deberá coordinar continuamente con las agencias competentes y liderar los esfuerzos para reforzar el sistema administrativo y de cooperación interministerial.

5️⃣ Implementación y seguimiento

Cada ministerio y agencia deberá avanzar rápidamente en las medidas concretas y reportar progresos en reuniones del gabinete.

Se prevé que para enero de 2026, el Gobierno elabore un documento integral que exprese la posición básica y la dirección de las políticas sobre convivencia ordenada con extranjeros, incluyendo aspectos migratorios, de propiedad de tierras y de orden público.

📘 Resumen interpretativo:

Esta directriz marca el paso hacia una nueva política integral de gestión de extranjeros en Japón bajo el gabinete de Takaichi Sanae.

Combina tres ejes:

Orden y control: refuerzo de la aplicación de leyes migratorias y fiscales. Transparencia: registro de propiedades adquiridas por extranjeros. Convivencia: mantenimiento del turismo y la inclusión sin fomentar el rechazo.

Su objetivo declarado es equilibrar seguridad nacional, justicia fiscal y convivencia social, sin caer en discursos xenófobos.

