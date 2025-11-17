[yoronchosa] Japón gira hacia la mano dura

La inmigración se convierte en eje identitario del “Nuevo Japón conservador
📍Tōkyō | 17 de noviembre
Japón se divide ante el endurecimiento migratorio: amplio apoyo a las políticas de Takaichi, pero con fracturas generacionales y regionales
Un nuevo sondeo de The Asahi Shimbun revela un panorama nítido y, a la vez, profundamente contradictorio dentro de la sociedad japonesa respecto a la inmigración y al creciente endurecimiento anunciado por la primera ministra.
Según la encuesta telefónica realizada el pasado fin de semana, 66% de los votantes considera “prometedoras” las políticas migratorias más estrictas impulsadas por la administración Takaichi, mientras que solo 24% expresa preocupación por el rumbo adoptado. Se trata de una cifra que confirma el giro nacional hacia un enfoque de control más rígido sobre visitantes y residentes extranjeros.
En paralelo, 56% de los consultados afirmó que Japón “necesita menos visitantes y menos inmigrantes”, frente a un 26% que cree que el país debería recibir más. Aunque estas cifras muestran un movimiento claro hacia la reducción, la lectura política es mucho más compleja.
📊 Fracturas según actitudes hacia la inmigración
Entre quienes desean menos extranjeros, el entusiasmo por las nuevas medidas se dispara:
- 80% expresa grandes expectativas hacia la línea dura del gobierno.
- Solo 14% muestra preocupación.
En cambio, entre quienes se inclinan por más inmigración, el respaldo cae:
- 50% respalda las políticas,
- mientras 42% se declara preocupado.
👶➡️👴 Generaciones: los jóvenes apoyan la mano dura; los mayores se resisten
Uno de los hallazgos más llamativos del sondeo es la inversión de tendencias generacionales.
Apoyo mayoritario entre jóvenes y personas de mediana edad
- En los 30, el respaldo llega al 80%.
- En los 40 y 50, los niveles son similares: un apoyo amplio y estable.
Los mayores de 70 muestran más dudas
- El apoyo cae al 49%.
- Las preocupaciones aumentan al 34%.
Esto marca un giro histórico: generaciones jóvenes —muchas de ellas afectadas por la inseguridad económica, precariedad laboral y tensiones urbanas— se muestran más recelosas de la inmigración que los adultos mayores.
🏛️ Afinidad política: un termómetro perfecto del debate migratorio
La encuesta muestra polarizaciones claras según el partido político:
Línea dura
- LDP (Partido Liberal Democrático):
- 74% apoya las medidas.
- 20% expresa preocupación.
- 31% quiere más extranjeros, una minoría notable dentro del partido gobernante.
- Partido Sanseito (marcadamente antiinmigración):
- 90% respalda el endurecimiento.
- Más del 90% quiere “menos extranjeros”.
Centro-derecha reformista
- Democratic Party for the People: 80% expresa expectativas positivas.
- Nippon Ishin (Japón Innovación): 70% comparte la misma tendencia.
Centro-izquierda y progresistas
- Constitutional Democratic Party (principal oposición):
- Más del 50% expresa preocupación por las políticas de Takaichi.
- Más del 40% está de acuerdo con aumentar inmigración y turismo.
Komeito
(aliado tradicional del LDP)
- La mitad expresa expectativas positivas, pero sin entusiasmo masivo.
👨🦱👩 Brecha de género leve, pero persistente
- 30% de los hombres está a favor de aumentar el número de extranjeros.
- En mujeres, el porcentaje cae al 22%.
Aunque la diferencia es moderada, confirma que la visión de “seguridad y cohesión social” afecta más la percepción femenina en este debate.
🏙️ División regional: Osaka destaca por su oposición
La encuesta también arrojó un dato regional contundente:
- En Osaka, solo alrededor del 10% quiere más extranjeros.
- 70% expresa que Japón debería recibir menos.
La región metropolitana del Kansai se consolida así como uno de los centros más críticos respecto al aumento de población extranjera.
🏛️ Apoyo al gabinete Takaichi alcanza 69%
Pese al debate migratorio y a la creciente tensión social, el gobierno mantiene una aprobación robusta:
- 69% de apoyo,
- 17% de desaprobación.
Además, la encuesta confirma que las opiniones sobre inmigración son un reflejo directo de la percepción sobre la propia Takaichi:
- Entre quienes apoyan al gabinete por su liderazgo, 66% quiere menos extranjeros.
- Entre quienes lo rechazan por la misma razón, 50% prefiere más extranjeros.
⚖️ Marco legal: ¿qué implican las “políticas más estrictas” de Takaichi?
El endurecimiento anunciado por la administración se articula en tres grandes ejes dentro del marco normativo vigente:
🔹 1. Reforzamiento de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (出入国管理及び難民認定法)
- Incremento en controles de estadía irregular.
- Mayor capacidad de detención administrativa para casos de documentación incompleta.
- Procedimientos más ágiles de deportación en casos de violaciones a la ley.
🔹 2. Revisión operativa de los estatutos del Sistema de Habilidades Técnicas (技能実習制度 / 特定技能制度)
- Potenciales límites más estrictos para renovaciones.
- Mayor fiscalización laboral y empresarial.
- Evaluaciones más duras para cambios de visa.
🔹 3. Endurecimiento del control fronterizo bajo la Ley de Medidas Especiales frente a Personas Extranjeras (特定外国人に関する特別措置法)
- Posibles nuevas restricciones para ciertos perfiles de turistas.
- Más capacidad para negar entrada por antecedentes administrativos o falta de solvencia.
- Refuerzo de cooperación con policía y municipios en monitoreo comunitario.
