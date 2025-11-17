[yoronchosa] Japón gira hacia la mano dura

La inmigración se convierte en eje identitario del “Nuevo Japón conservador

📍Tōkyō | 17 de noviembre

Japón se divide ante el endurecimiento migratorio: amplio apoyo a las políticas de Takaichi, pero con fracturas generacionales y regionales

Un nuevo sondeo de The Asahi Shimbun revela un panorama nítido y, a la vez, profundamente contradictorio dentro de la sociedad japonesa respecto a la inmigración y al creciente endurecimiento anunciado por la primera ministra.

Según la encuesta telefónica realizada el pasado fin de semana, 66% de los votantes considera “prometedoras” las políticas migratorias más estrictas impulsadas por la administración Takaichi, mientras que solo 24% expresa preocupación por el rumbo adoptado. Se trata de una cifra que confirma el giro nacional hacia un enfoque de control más rígido sobre visitantes y residentes extranjeros.

En paralelo, 56% de los consultados afirmó que Japón “necesita menos visitantes y menos inmigrantes”, frente a un 26% que cree que el país debería recibir más. Aunque estas cifras muestran un movimiento claro hacia la reducción, la lectura política es mucho más compleja.

📊 Fracturas según actitudes hacia la inmigración

Entre quienes desean menos extranjeros, el entusiasmo por las nuevas medidas se dispara:

80% expresa grandes expectativas hacia la línea dura del gobierno.

Solo 14% muestra preocupación.

En cambio, entre quienes se inclinan por más inmigración, el respaldo cae:

50% respalda las políticas,

mientras 42% se declara preocupado.

👶➡️👴 Generaciones: los jóvenes apoyan la mano dura; los mayores se resisten

Uno de los hallazgos más llamativos del sondeo es la inversión de tendencias generacionales.

Apoyo mayoritario entre jóvenes y personas de mediana edad

En los 30, el respaldo llega al 80%.

En los 40 y 50, los niveles son similares: un apoyo amplio y estable.

Los mayores de 70 muestran más dudas

El apoyo cae al 49%.

Las preocupaciones aumentan al 34%.

Esto marca un giro histórico: generaciones jóvenes —muchas de ellas afectadas por la inseguridad económica, precariedad laboral y tensiones urbanas— se muestran más recelosas de la inmigración que los adultos mayores.

🏛️ Afinidad política: un termómetro perfecto del debate migratorio

La encuesta muestra polarizaciones claras según el partido político:

Línea dura

LDP (Partido Liberal Democrático): 74% apoya las medidas. 20% expresa preocupación. 31% quiere más extranjeros, una minoría notable dentro del partido gobernante.

Partido Sanseito (marcadamente antiinmigración): 90% respalda el endurecimiento. Más del 90% quiere “menos extranjeros”.



Centro-derecha reformista

Democratic Party for the People: 80% expresa expectativas positivas.

Nippon Ishin (Japón Innovación): 70% comparte la misma tendencia.

Centro-izquierda y progresistas

Constitutional Democratic Party (principal oposición): Más del 50% expresa preocupación por las políticas de Takaichi. Más del 40% está de acuerdo con aumentar inmigración y turismo.



Komeito

(aliado tradicional del LDP)

La mitad expresa expectativas positivas, pero sin entusiasmo masivo.

👨‍🦱👩 Brecha de género leve, pero persistente

30% de los hombres está a favor de aumentar el número de extranjeros.

En mujeres, el porcentaje cae al 22%.

Aunque la diferencia es moderada, confirma que la visión de “seguridad y cohesión social” afecta más la percepción femenina en este debate.

🏙️ División regional: Osaka destaca por su oposición

La encuesta también arrojó un dato regional contundente:

En Osaka, solo alrededor del 10% quiere más extranjeros.

70% expresa que Japón debería recibir menos.

La región metropolitana del Kansai se consolida así como uno de los centros más críticos respecto al aumento de población extranjera.

🏛️ Apoyo al gabinete Takaichi alcanza 69%

Pese al debate migratorio y a la creciente tensión social, el gobierno mantiene una aprobación robusta:

69% de apoyo,

17% de desaprobación.

Además, la encuesta confirma que las opiniones sobre inmigración son un reflejo directo de la percepción sobre la propia Takaichi:

Entre quienes apoyan al gabinete por su liderazgo, 66% quiere menos extranjeros.

Entre quienes lo rechazan por la misma razón, 50% prefiere más extranjeros.

⚖️ Marco legal: ¿qué implican las “políticas más estrictas” de Takaichi?

El endurecimiento anunciado por la administración se articula en tres grandes ejes dentro del marco normativo vigente:

🔹 1. Reforzamiento de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (出入国管理及び難民認定法)

Incremento en controles de estadía irregular.

Mayor capacidad de detención administrativa para casos de documentación incompleta.

Procedimientos más ágiles de deportación en casos de violaciones a la ley.

🔹 2. Revisión operativa de los estatutos del Sistema de Habilidades Técnicas (技能実習制度 / 特定技能制度)

Potenciales límites más estrictos para renovaciones.

Mayor fiscalización laboral y empresarial.

Evaluaciones más duras para cambios de visa.

🔹 3. Endurecimiento del control fronterizo bajo la Ley de Medidas Especiales frente a Personas Extranjeras (特定外国人に関する特別措置法)

Posibles nuevas restricciones para ciertos perfiles de turistas.

Más capacidad para negar entrada por antecedentes administrativos o falta de solvencia.

Refuerzo de cooperación con policía y municipios en monitoreo comunitario.

