“‘No hay duda de que robé’: confesión sincera de un peruano tras ser descubierto en flagrancia.

📍Tōkyō | 7 de noviembre

En la tranquila localidad de Mannō, prefectura de Kagawa, un hecho insólito interrumpió la rutina de un supermercado local. Un hombre de nacionalidad peruana de 48 años, empleado en el sector de la construcción naval y residente en Marugame, fue arrestado el 5 de noviembre acusado de robar seis bolsas de arroz, con un valor total aproximado de 27,000 yenes.

Según la policía, el robo ocurrió el 11 de octubre alrededor de las 8:30 p.m. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron al sospechoso colocando los paquetes de arroz en un carrito y saliendo del local sin pasar por la caja registradora. El encargado del supermercado presentó la denuncia al día siguiente al notar que el inventario no cuadraba.

Durante el interrogatorio, el hombre admitió los hechos, declarando: “No hay duda de que cometí el robo”. Las autoridades descartan por el momento un propósito de reventa y centran la investigación en determinar las motivaciones personales y si existen otros delitos similares.

El incidente, aunque menor en escala, ha reavivado el debate sobre la situación económica de los trabajadores extranjeros en Japón.

⚖️ Marco legal

El delito de hurto (窃盗罪 / Settō-zai) está tipificado en el Artículo 235 del Código Penal japonés, que establece penas de hasta 10 años de prisión o una multa de hasta un millón de yenes para quien sustraiga bienes ajenos con ánimo de lucro.

En Japón, incluso los robos menores en tiendas (万引き / manbiki) se consideran delitos penales y pueden conllevar antecedentes judiciales que afecten el estatus migratorio de extranjeros. La Ley de Inmigración (入管法) permite la revocación de la residencia o expulsión en caso de condenas por delitos que impliquen más de un año de prisión, aunque en casos leves suele optarse por medidas educativas o suspensión condicional de la pena.

Anexo

¿Por qué no se difunde el nombre del detenido?

Principio de presunción de inocencia:

Aunque haya sido arrestado, legalmente aún no ha sido condenado. Las autoridades y medios suelen evitar identificar por nombre completo a sospechosos, especialmente si el caso está en fase inicial o si no hay riesgo social inmediato. Política de privacidad en medios japoneses:

Muchos medios japoneses siguen pautas éticas estrictas y sólo revelan nombres cuando:

El delito es especialmente grave o violento.

Ya se ha presentado una acusación formal (起訴) por parte de la fiscalía.

Se trata de un caso con alto impacto público.

Los sospechosos son figuras públicas o ha sido buscado anteriormente.

Condición del extranjero:

En algunos casos, si el sospechoso es extranjero, los medios también omiten el nombre por razones diplomáticas o para evitar conflictos en la comunidad migrante, a menos que haya riesgo de fuga o reincidencia confirmada.

En cuanto se presente una acusación formal (起訴) o el caso se eleve a juicio, es probable que el nombre completo se haga público, especialmente si se trata de un caso con múltiples antecedentes como este.

