[sōsharunettowāku] drama de estudiantes nepalíes

Entre visados, facturas y agotamiento: así se apaga el futuro de los estudiantes extranjeros en Japón

📍Tōkyō | 9 de noviembre

En un video que se volvió viral entre comunidades extranjeras en Japón, un joven estudiante nepalí mira a la cámara y suelta una frase cargada de frustración:

Nihon wa oretachi o marude shūjin atsukaida – “日本は俺達をまるで囚人扱いだ (Japón nos trata como prisioneros).”

La imagen que acompaña el clip —una mezcla de humor amargo y desesperanza— muestra la frase “Japan ma bright future कैदी ko jindagi in future 😂😂”, una mezcla de inglés, hindi y nepalí que podría traducirse como:

“En Japón hay un futuro brillante… pero para los prisioneros.”

📖 Contexto social y económico

Miles de jóvenes nepalíes llegan a Japón cada año con visas de estudiante, atraídos por la promesa de empleo, seguridad y educación de calidad.

Sin embargo, muchos terminan atrapados entre la presión económica y las restricciones legales: solo pueden trabajar hasta 28 horas semanales, según la normativa del Ministerio de Justicia (出入国在留管理庁).

Para cubrir sus gastos y enviar dinero a casa, varios optan por tener dos empleos clandestinos —lo que constituye una violación de su estatus de residencia—.

“Nos dicen que trabajemos, pero no demasiado; que estudiemos, pero sin faltar al turno. Si no pagamos el seguro o la pensión, nos amenazan con no renovar el visado”, comenta otro joven nepalí residente en Saitama.

El sistema de seguridad social japonés exige a todos los residentes —incluidos los extranjeros— pagar kokumin nenkin (年金 nacional) y kokumin kenko hoken (seguro médico nacional). En promedio, un estudiante a tiempo parcial puede ver descontados hasta 20.000 o 30.000 yenes mensuales, una suma que representa una carga significativa cuando el salario ronda los 1.100 yenes por hora.

⚖️ Marco legal y migratorio

El control sobre los estudiantes extranjeros se ha endurecido desde 2023 bajo la política de “秩序ある共生社会” (“sociedad de convivencia ordenada”), promovida por el gobierno japonés.

Las normas clave incluyen:

Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管法): limita las horas laborales de los estudiantes y penaliza el trabajo ilegal con la posible revocación de visado. Ley Nacional del Seguro Médico (国民健康保険法): obliga a todos los residentes a inscribirse, incluso si solo están temporalmente en Japón. Requisitos de residencia: los estudiantes deben demostrar asistencia regular a clases y solvencia económica para renovar su visa.

Los abusos laborales y las deudas con la seguridad social se han convertido en causas frecuentes de no renovación o deportación.

💬 Voces desde la comunidad

“Nos dicen que Japón es el país del futuro, pero para nosotros, ese futuro se siente como una celda con Wi-Fi”, ironiza un estudiante de hostelería en Osaka.

Otros, más serios, señalan el contraste entre la imagen de prosperidad y la realidad diaria de largas jornadas en fábricas, konbinis o cocinas, con apenas tiempo para dormir o estudiar.

📊 En cifras

Más de 51.000 estudiantes nepalíes viven actualmente en Japón (según la Agencia de Inmigración, 2025).

Alrededor del 40 % reconoce trabajar más horas de las permitidas.

Un 30 % enfrenta atrasos en el pago del seguro médico o la pensión.

🧭 Reflexión final

La frase “Japan ma bright future कैदी ko jindagi in future” encapsula una ironía amarga: el país que promete oportunidades termina imponiendo reglas tan rígidas que muchos jóvenes sienten que su libertad se diluye entre formularios, deducciones y turnos nocturnos.

En la superficie, Japón ofrece estabilidad. Pero para muchos extranjeros, la vida diaria se parece más a cumplir una condena silenciosa que a construir un futuro brillante.



