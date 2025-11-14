[sōsharunettowāku] Uso indebido de propiedad privada

Actriz filipina genera polémica por foto sobre una máquina expendedora en Japón

📍Tōkyō | 14 de noviembre

Una sesión fotográfica de apariencia inocente terminó por despertar un intenso debate cultural entre usuarios japoneses y filipinos, luego de que circularan imágenes de una actriz de ese país sentada sobre una máquina expendedora en Japón.

En las fotos, tomadas para su sesión prenupcial, se observa a la mujer posando sobre el aparato mientras su pareja se ubica en el suelo, mirando hacia otro lado. Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron fuertes críticas en redes sociales en Filipinas.

La protagonista del caso es la actriz Kiray Celis, conocida en su país por su trabajo en televisión y cine. Varios internautas —en especial japoneses y filipinos que residen en Japón— consideraron inapropiado que alguien se subiera a una máquina expendedora, un objeto del mobiliario urbano altamente valorado por su mantenimiento impecable y por ser parte del paisaje cotidiano japonés.

Para muchos usuarios, la escena fue interpretada como una falta de respeto hacia las normas de convivencia no escritas que rigen el espacio público en Japón.

Celis, por su parte, respondió a las críticas asegurando que contaban con permiso para realizar la sesión fotográfica, señalando que “nagpaalam tayo sa mga authority”. Sin embargo, el debate continúa, pues para muchos ciudadanos japoneses el problema no es sólo legal, sino cultural: subirse a una máquina expendedora constituye un comportamiento riesgoso, inapropiado y contrario a los estándares de conducta social esperada en espacios públicos del país.

El incidente se ha convertido en un ejemplo del delicado equilibrio entre el turismo, la libertad creativa y el respeto por las normas locales, especialmente en un contexto en el que Japón continúa lidiando con problemas de comportamiento turístico tras la reapertura internacional.

⚖️ Marco Legal y Normativo en Japón

Aunque no existe una ley específica que prohíba sentarse sobre una máquina expendedora, varios marcos legales pueden aplicarse dependiendo del caso:

1. Ley de Propiedad Privada

La mayoría de las máquinas expendedoras son propiedad privada. Subirse a ellas sin consentimiento puede interpretarse como:

Uso indebido de propiedad privada

Daño potencial al equipo (破損行為, hason kōi)

Alteración o interferencia en operaciones comerciales

2. Ordenanzas Municipales (迷惑防止条例, Meiwaku Bōshi Jōrei)

Cada prefectura cuenta con normas de “prevención de molestias públicas”. Son reglas amplias que cubren conductas como:

Poner en riesgo la seguridad pública

Dañar o ensuciar instalaciones

Actos considerados socialmente disruptivos

Subirse a una máquina expendedora puede caer en esta categoría dependiendo del juicio de la policía local o de un denunciante.

3. Normas Sociales Japonesas (Etiquette Rules)

Incluso cuando algo no es ilegal, en Japón existe una fuerte cultura de:

No tocar ni manipular bienes que no te pertenecen

No causar molestias en espacios públicos

Ser extremadamente cuidadoso con el mobiliario urbano

El problema en este caso es más cultural que legal, y por ello la reacción en redes fue intensa.

