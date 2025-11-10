[neage] El sabor premium cuesta más

Un sabor histórico con precio moderno: “Inca no Mezame” simboliza la inflación del Japón rural

📍Tōkyō | 10 de octubre

La compañía japonesa Calbee, reconocida por sus populares snacks y productos de papa, anunció que aumentará un 25% el precio de su producto congelado “Jukusei Ōgon Potato Inca no Mezame” a partir de las entregas del 15 de enero de 2026. El ajuste responde al fuerte encarecimiento de la materia prima, una variedad de papa conocida por su sabor dulce y textura cremosa, originaria de Hokkaidō.

Actualmente, el producto se comercializa a unos 360 yenes, pero tras la subida costará aproximadamente 450 yenes. La empresa explicó que el incremento se debe a la escasez y alto costo del tubérculo “Inca no Mezame”, que ha visto afectada su oferta por condiciones climáticas desfavorables y mayores costos logísticos.

Contexto de mercado

El anuncio se enmarca en una tendencia general de aumento de precios en el sector alimentario japonés, donde los fabricantes enfrentan mayores gastos de transporte, energía y materias primas importadas.

En los últimos meses, otras marcas de alimentos congelados y snacks también han ajustado sus precios, presionadas por la inflación persistente y la depreciación del yen frente al dólar.

Para Calbee, que ha intentado mantener estabilidad de precios durante gran parte de 2025, este aumento refleja un punto de equilibrio entre calidad premium y sostenibilidad de costos. La empresa señaló que seguirá buscando eficiencia en su cadena de suministro, aunque el impacto será inevitable para los consumidores.

Impacto en el consumidor

“Inca no Mezame” es especialmente popular entre familias y restaurantes por su sabor mantecoso, ideal para freír o acompañar platos japoneses y occidentales.

Sin embargo, el incremento podría modificar hábitos de compra, empujando a los consumidores hacia variedades más baratas o nacionales de papa común. Expertos advierten que si los precios agrícolas no se estabilizan antes de la primavera, podrían verse nuevas rondas de aumentos en productos derivados.

