[neage] El sabor de la Navidad también cuesta más

El ahorro se vuelve ritual: pequeñas familias frente a grandes aumentos

📍Tōkyō | 01 de diciembre

Diciembre en Japón siempre fue un mes de luces, cenas y reuniones apresuradas antes del cierre del año. Sin embargo, en 2025, la estampa tiene un matiz distinto: la vida cotidiana se está volviendo más cara, incluso en los detalles más pequeños.

Según el informe más reciente de Teikoku Databank (帝国データバンク), 195 grandes fabricantes de alimentos anunciaron que 217 productos subirán de precio este mes. Es casi el doble que en diciembre pasado, aunque aún representa un respiro comparado con las olas más duras del año.

Los aumentos se concentran en dos mundos muy distintos pero igualmente cotidianos: los chocolates, golpeados por la escasez global de cacao, y el miso, ese condimento que huele a hogar, a tradición, a cocina de invierno.

La cifra final de 2025 es rotunda: 20,609 productos han subido de precio este año, un 60% más que en 2024, y la primera vez desde 2023 que Japón supera la barrera simbólica de los “dos man” productos.

Mientras las calles brillan con iluminación invernal, muchas familias sienten que la billetera se queda más oscura.

🌡️ La doble presión: comida y energía

A los alimentos más caros se suma otro golpe silencioso: 7 de las 10 principales eléctricas del país elevarán sus tarifas en diciembre.

Aunque el Gobierno mantendrá subsidios a electricidad y gas hasta marzo, muchos hogares ya cuentan mentalmente cuántas horas encenderán la calefacción, cuántas duchas calientes se permiten o cuántas veces más se estirará la comida para varios días.

Diciembre, que debería ser un mes para respirar hondo, se ha convertido para muchos en un ejercicio de equilibrio emocional y financiero.

🧂 Expertos: “Las pequeñas decisiones salvan el invierno”

Especialistas en consumo recuerdan que el alivio podría llegar en primavera, con un freno temporal a la racha de aumentos. Pero, mientras tanto, recomiendan un enfoque micro, casi artesanal, para sobrevivir a este invierno caro:

Comprar porciones pequeñas de miso o salsa para evitar que se desperdicien

Cambiar el chocolate por snacks más estables en precio

Usar capas de ropa en lugar de subir la calefacción

Cocinar en casa con ingredientes de larga duración

Hacer compras con lista y sin improvisación

No son grandes tácticas, pero sí pequeñas costuras que evitan que la vida se descosa.

Porque, como dicen varios expertos:

“Superar el encarecimiento no depende de grandes sacrificios, sino de hábitos íntimos y constantes”.

2025 cerrará con más de 20 mil productos encarecidos: el doble del año anterior

Después de dos años marcados por una inflación alimentaria persistente, Japón entra en una fase de aparente desaceleración. Según el análisis más reciente de Teikoku Databank, el país contabilizó 20 609 productos alimentarios encarecidos en 2025, un salto del 64.6% respecto a 2024, y la primera vez en dos años que la cifra supera las 20 mil referencias.

Es un número abrumador para un país donde el salario real cayó durante varios meses consecutivos en 2024 y 2025. Y aun así, las señales para 2026 sugieren una pausa: solo 1 044 productos tienen aumentos previstos, una caída del 80%respecto a la previsión del año pasado.

La palabra clave es una: “calma”, pero una calma que no necesariamente anuncia alivio.

🍱 2025: El año en que las etiquetas cambiaron sin parar

El informe muestra que los aumentos de 2025 fueron masivos, amplios y persistentes:

20 609 productos encarecidos

Promedio +15% por aumento

Picos de hasta 17% solo en diciembre

Sectores más afectados: Salsas y condimentos → 6 221 productos (+262%) Alcohol y bebidas → 4 901 productos Procesados, congelados, arroz instantáneo → miles de referencias



Incluso se incluyen los llamados “実質値上げ” (aumentos encubiertos): menor cantidad, mismo precio.

Los hogares, ya tensionados por el alza de servicios básicos, empezaron a reaccionar:

Caída de ventas tras las subidas.

Migración hacia marcas blancas (PB) .

Aumento de compras de conveniencia más baratas y empaques familiares.

📉 2026: Menos alzas, pero persistentes

La proyección para 2026 parece más amable:

1 044 productos con aumentos previstos

Muy por debajo de los 4 417 que se anticipaban en esta fecha para 2025

Los aumentos se concentran en dos categorías: Alcohol y bebidas → 509 items Procesados y congelados → 397 items

Ambos suman casi el 90% del total



La razón no es una recuperación económica sólida, sino la saturación del consumidor. El mercado ya no tolera más alzas rápidas.

🔍 ¿Por qué suben los precios? Los factores económicos y legales

🔸 1. Materias primas (99.7% de las alzas previstas para 2026)

Clima irregular → mala cosecha de vegetales

Incremento global del cacao, café y trigo

Alcohol importado afectado por el yen débil

🔸 2. Logística

La entrada en vigor del “2024年問題”, la reforma legal que limita las horas extra de los camioneros, sigue empujando costos.

Los fabricantes están autorizados a traspasar parte de estas cargas a los precios.

🔸 3. Envases y materiales (paquetes, films, bandejas)

Presión por el encarecimiento del petróleo

Empresas de papel y plástico anunciando futuras subidas en invierno 2025–2026

🔸 4. Costos laborales

Aunque en retroceso, siguen presentes:

Escasez de mano de obra

Salarios mínimos crecientes

Sectores con alta dependencia de personal envasador y distribuidores

⚖️ Marco legal — ¿Qué permite y qué limita la ley japonesa?

🏛️ Libre formación de precios (価格自由化)

En Japón, el precio de alimentos está completamente liberalizado.

Las empresas pueden subir precios sin autorización gubernamental, siempre que:

No haya manipulación de mercado

No exista colusión entre empresas (prohibido por la Ley Antimonopolio)

No se incurra en “publicidad engañosa” cuando hay reducciones de contenido

🧾 Obligaciones en incrementos encubiertos (ステルス値上げ)

La Ley de Etiquetado de Productos exige claridad en:

Contenido neto

Peso

Ingredientes

Las empresas no pueden esconder reducciones de cantidad, aunque sí pueden aplicarlas.

🚚 Reforma laboral del transporte (2024年問題)

Desde abril 2024:

Límites estrictos de horas extra

Obligación de mejorar condiciones de transportistas

Esto elevó costos logísticos legalmente reconocidos, que se trasladan a los precios.

🔮 Perspectivas: La inflación no desaparece, solo se vuelve silenciosa

Aunque 2026 podría no repetir el frenesí inflacionario, Teikoku Databank advierte un riesgo claro:

“El ciclo inflacionario será persistente en el mediano plazo.”

Motivos:

Yen estabilizado en niveles bajos (~150 JPY/USD)

Nuevos aumentos en empaques y materiales

Alta dependencia de importaciones

Vulnerabilidad climática del sector agrícola

En resumen: la tormenta baja de intensidad, pero no se aleja.

©NoticiasNippon