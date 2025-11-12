[jidōsha unten shobatsu-hō] Hirosue Ryoko a la Fiscalía

“La velocidad del silencio: el caso Hirosue Ryoko”

📍Tōkyō | 12 de noviembre

El brillo de los reflectores se apagó aquel 7 de abril dentro del oscuro túnel de Awagatake, en la autopista Shin-Tōmei. A las 18:50, el motor de un sedán de lujo rugía con una velocidad que rozaba lo imposible: 185 kilómetros por hora.

En el asiento del conductor iba la actriz Hirosue Ryoko, símbolo de una generación dorada del cine y la televisión japonesa.

Un instante después, el estruendo metálico marcó el fin de la ficción: el coche impactó violentamente contra un camión de carga, dejando a su acompañante con fracturas graves y a Japón con un silencio tan pesado como el asfalto.

Durante meses, el caso permaneció bajo investigación. Según fuentes policiales, los peritos confirmaron que la actriz perdió el control del vehículo dentro del túnel y no logró frenar a tiempo antes de colisionar con el tráiler.

Las autoridades de la Prefectura de Shizuoka confirmaron hoy miércoles que la fiscalía recibirá el caso el día 13, bajo la sospecha de violación a la Ley de Castigo por Conducción Automovilística con Resultado de Lesión (自動車運転処罰法違反・過失傷害).

El suceso, ocurrido en plena era de hiperconectividad y escándalos mediáticos, resuena más allá de lo judicial. Hirosue, conocida por papeles que encarnaban inocencia y ternura, enfrenta ahora la mirada severa de una sociedad donde la responsabilidad pública es un deber moral.

Su caída no es solo personal: simboliza la fragilidad de las figuras públicas frente al escrutinio inquebrantable del Japón contemporáneo.

Cobertura especial

⚖️ Marco legal

El caso se sustenta en la Ley de Castigo por Conducción Automovilística con Resultado de Muerte o Lesión (自動車運転死傷行為処罰法), promulgada en 2013 para endurecer las sanciones por imprudencia al volante.

Artículo 5 (過失運転致死傷) establece penas de hasta 5 años de prisión o multa de hasta 1 millón de yenes para quienes, por descuido o exceso de velocidad, causen lesiones a otras personas.

Aunque no hubo víctimas mortales, la presencia de un acompañante herido y el exceso extremo de velocidad (185 km/h en zona limitada a 120) agravan la valoración del caso.

Tras el envío de las pruebas a la fiscalía (書類送検), será el Ministerio Público quien decida si procede una acusación formal (起訴) o un archivo condicionado, dependiendo de la gravedad, el arrepentimiento y la reparación del daño.

En términos civiles, la víctima podría reclamar indemnización por daños físicos y psicológicos, mientras que en lo mediático, las agencias de publicidad que aún tenían contratos con la actriz podrían rescindirlos bajo cláusulas de “daño reputacional” (信用毀損).

