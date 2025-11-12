[yakubutsu mitsuyu] Del Pacífico al corazón de Japón

El silencio de los Alpes japoneses roto por la cocaína: la nueva cara del contrabando postal

📍Tōkyō | 12 de noviembre

Fue un operativo silencioso, pero preciso. En una mañana de control rutinario en la aduana de Narita, los agentes notaron algo inusual en la cinta de rayos X: un paquete procedente del Perú que no parecía contener solo “artesanías” o “recuerdos”, como decía la etiqueta.

Dentro, envuelto con extremo cuidado, había 1.5 kilogramos de polvo blanco, valorado en 37 millones de yenes, lo suficiente para arruinar muchas vidas y mover redes enteras en la oscuridad.

El destino del paquete: una casa de hospedaje (民泊) en la tranquila ciudad de Azumino, Nagano —un lugar conocido más por sus campos de arroz, aguas termales y el murmullo de los Alpes japoneses que por historias de crimen.

🌍 Una red invisible entre montañas y fronteras

La investigación reveló una trama que cruzaba continentes.

El envío no era un acto aislado: formaba parte de una red transnacional que usaba direcciones de alojamientos turísticos y casas vacacionales para recibir cargamentos ilícitos sin despertar sospechas.

Los narcóticos viajaban camuflados entre el turismo rural y los intercambios postales internacionales, una nueva modalidad del contrabando global.

El principal sospechoso, un ciudadano estadounidense de 38 años, había abandonado Japón justo después del envío fallido. Pero en septiembre, regresó con discreción, sin imaginar que la policía japonesa ya lo seguía de cerca.

Fue arrestado en la prefectura de Kagawa, a más de 500 kilómetros del punto donde su historia había comenzado.

⚖️ “Pensé que no era ilegal”

Durante el interrogatorio, el hombre habló con serenidad, casi con desconcierto.

“Pensé que no era ilegal”, declaró ante los agentes, según fuentes policiales.

Pero en Japón, donde la tolerancia hacia las drogas es nula, esas palabras no bastan.

Su caso se ha convertido en símbolo de una alerta mayor: el tráfico postal internacional ya no distingue fronteras, y la aparente calma de una ciudad turística puede ocultar la ruta blanca del narcotráfico global.

Bajo la nieve de los Alpes de Nagano, un simple paquete postal reveló hasta qué punto el crimen puede viajar disfrazado de normalidad.

⚠️ ¿Por qué no se difunde el nombre del detenido?

Principio de presunción de inocencia:

Aunque haya sido arrestado, legalmente aún no ha sido condenado. Las autoridades y medios suelen evitar identificar por nombre completo a sospechosos, especialmente si el caso está en fase inicial o si no hay riesgo social inmediato. Política de privacidad en medios japoneses:

Muchos medios japoneses siguen pautas éticas estrictas y sólo revelan nombres cuando:

El delito es especialmente grave o violento.

Ya se ha presentado una acusación formal (起訴) por parte de la fiscalía.

Se trata de un caso con alto impacto público.

Los sospechosos son figuras públicas o ha sido buscado anteriormente.

Condición del extranjero:

En algunos casos, si el sospechoso es extranjero, los medios también omiten el nombre por razones diplomáticas o para evitar conflictos en la comunidad migrante, a menos que haya riesgo de fuga o reincidencia confirmada.

En cuanto se presente una acusación formal (起訴) o el caso se eleve a juicio, es probable que el nombre completo se haga público, especialmente si se trata de un caso con múltiples antecedentes como este.

⚖️ Marco legal

🧾 1. Legislación aplicable

🔹 Ley de Control de Narcóticos y Psicotrópicos (麻薬及び向精神薬取締法)

Artículo 41 : Prohíbe la importación, exportación, posesión, o transporte de sustancias clasificadas como “麻薬” (mayaku, narcóticos), incluyendo cocaína, heroína, LSD, morfina, etc.

Artículo 64 : Establece penas de prisión con trabajos forzados de 7 años a cadena perpetua si se demuestra intención de tráfico o beneficio económico.

En casos agravados —como contrabando a gran escala o en asociación con redes internacionales— puede imponerse una multa de hasta 10 millones de yenes y la confiscación de bienes relacionados con la actividad.

🔹 Ley de Aduanas (関税法)

Artículos 108 y 109 : Penalizan la importación ilegal de mercancías prohibidas . Las drogas controladas se consideran bienes cuya importación está absolutamente vetada. La violación conlleva penas de hasta 10 años de prisión y/o multas equivalentes al valor de la mercancía introducida .

El hecho de que la droga fuera enviada por correo internacional desde Perú agrava la pena, al tratarse de un acto premeditado de contrabando.

🌐 2. Tratamiento penal a extranjeros

En Japón, los extranjeros no gozan de inmunidad por delitos comunes.

La Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (出入国管理及び難民認定法) regula los efectos posteriores al proceso penal:

Detención y proceso judicial: El extranjero infractor es juzgado en tribunales japoneses bajo el mismo procedimiento penal que un ciudadano japonés.

Se garantiza el derecho a intérprete y asistencia consular, pero no la reducción de la pena. Cumplimiento de condena: Si es hallado culpable, cumple su sentencia en una cárcel japonesa (donde los estándares son estrictos: trabajo obligatorio, régimen disciplinario y supervisión continua).

Japón mantiene acuerdos de transferencia de presos con algunos países, pero Estados Unidos y Japón aplican este mecanismo de forma limitada y con aprobación bilateral. Deportación y prohibición de reingreso: Tras cumplir su condena, el extranjero es expulsado de Japón (強制送還) .

La deportación conlleva la prohibición permanente o de largo plazo de reingreso (再入国禁止) , dependiendo de la gravedad del delito.

En casos de narcotráfico, la prohibición es prácticamente de por vida.

⚠️ 3. Ejemplo de precedentes judiciales

En 2023, un ciudadano nigeriano fue condenado a 17 años de prisión por ingresar 1.2 kg de cocaína oculta en su equipaje.

En 2019, una mujer filipina fue sentenciada a 10 años de prisión y deportación posterior por enviar drogas por mensajería desde Manila a Osaka.

En ambos casos, el tribunal subrayó que “la introducción de narcóticos socava la seguridad pública y destruye la confianza internacional en Japón como país seguro”.

🕊️ 4. Contexto y severidad

El sistema judicial japonés no distingue entre “portador directo” o “remitente indirecto” si existe intención o conocimiento plausible de que el paquete contenía droga.

Incluso la “ignorancia del contenido”, alegada por el acusado (“pensé que no era ilegal”), no exime de responsabilidad penal si el tribunal considera que había motivos suficientes para sospechar.

La cocaína, clasificada como “麻薬第1種” (narcótico de primera categoría), es tratada con el mismo rigor que la heroína. El umbral de 1.5 kg se considera una cantidad de tráfico internacional, no de consumo personal, lo cual descarta cualquier posibilidad de libertad condicional anticipada.

⚖️ 5. Posibles sanciones en este caso

Tipo de delito Norma violada Pena posible Consecuencia adicional Importación ilegal de cocaína 麻薬及び向精神薬取締法 art. 41 7 años a cadena perpetua Confiscación de bienes Contrabando internacional 関税法 art. 108–109 Hasta 10 años y/o multa de valor equivalente Registro penal permanente Residencia irregular posterior 出入国管理法 Deportación inmediata Prohibición de reingreso indefinida

🏛️ Conclusión

El detenido enfrenta dos frentes penales simultáneos: contrabando aduanero y narcotráfico bajo la Ley de Control de Narcóticos.

Incluso si no participó directamente en el envío desde Perú, su vínculo con la recepción del paquete en Azumino basta para considerarlo coautor o cómplice.

De ser hallado culpable, podría enfrentar más de 15 años de prisión y deportación definitiva, sin derecho a reingresar a Japón —un país que, en materia de drogas, no perdona ni el más leve descuido.

©NoticiasNippon