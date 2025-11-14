[hōkazai]    extranjeros en el centro del caso

Incendio en vivienda habitada: sospechosos enfrentan penas de hasta cadena perpetua

📍Gunma | 14 de noviembre

Un caso grave de incendio intencional sacudió a la ciudad de Kiryu, en la prefectura de Gunma, luego de que una vivienda ocupada por un hombre extranjero de 65 años quedara completamente destruida.

La policía prefectural de Gunma —a través de la División de Investigación Criminal N.º1 y la Comisaría de Kiryu— confirmó este 13 de noviembre la detención de una mujer brasileña de 57 años, residente en Chiyoda (千代田町), y la re‐detención de un hombre vietnamita de 24 años sin domicilio fijo y actualmente desempleado.

Ambos son sospechosos de haber provocado un incendio que terminó arrasando tres viviendas.

🔥 Los hechos

Según la investigación, los dos sospechosos habrían actuado en concierto para incendiar, entre las 13:35 y 13:45 del 15 de mayo, una vivienda de madera de dos pisos. El inmueble pertenecía a un hombre extranjero que ejercía un pequeño negocio en la zona.

Las llamas, avivadas por el material altamente inflamable de las viviendas tradicionales, se propagaron con rapidez y destruyeron por completo tres casas. Pese a que las autoridades llegaron de inmediato, el fuego ya había consumido los inmuebles.

La policía señaló que los dos arrestados mantienen una relación de conocidos, aunque no ha revelado la naturaleza exacta del vínculo. La víctima declaró que tenía algún tipo de relación previa con la mujer brasileña. Por el momento, las autoridades no han revelado si los sospechosos han admitido o negado los hechos, alegando que la información podría interferir con el avance de la investigación.

⚖️ Marco legal

En Japón, incendiar una vivienda ocupada es uno de los delitos más graves contemplados por el Código Penal. La figura aplicable es:

▶ Genjū-kensetsubutsu-tō Hōka-zai (現住建造物等放火罪)

Delito de incendio de estructuras habitadas.

Fundamento legal:

Artículos 108–110 del Código Penal de Japón .

Penas posibles:

Prisión de 5 años como mínimo ,

hasta cadena perpetua , dependiendo de: si el incendio puso en peligro la vida de habitantes, si se trató de una conspiración, si se destruyeron múltiples estructuras, y si hubo factores agravantes como planificación previa.



Además, para los extranjeros se activa paralelamente la aplicación de la Ley de Inmigración, que puede derivar en:

revocación del estatus de residencia ,

orden de expulsión, una vez concluido el proceso penal.

En casos donde se destruyen múltiples viviendas, la Fiscalía suele considerar el hecho como incendio agravado en grado máximo, dada la amenaza estructural, económica y humana que supone.

¿Por qué no se difunde el nombre de los detenidos?

Principio de presunción de inocencia:

Aunque hayan sido arrestados, legalmente aún no han sido condenados. Las autoridades y medios suelen evitar identificar por nombre completo a sospechosos, especialmente si el caso está en fase inicial o si no hay riesgo social inmediato. Política de privacidad en medios japoneses:

Muchos medios japoneses siguen pautas éticas estrictas y sólo revelan nombres cuando:

El delito es especialmente grave o violento.

Ya se ha presentado una acusación formal (起訴) por parte de la fiscalía.

Se trata de un caso con alto impacto público.

Los sospechosos son figuras públicas o ha sido buscado anteriormente.

Condición del extranjero:

En algunos casos, si el sospechoso es extranjero, los medios también omiten el nombre por razones diplomáticas o para evitar conflictos en la comunidad migrante, a menos que haya riesgo de fuga o reincidencia confirmada.

En cuanto se presente una acusación formal (起訴) o el caso se eleve a juicio, es probable que el nombre completo se haga público, especialmente si se trata de un caso con múltiples antecedentes como este.

