[hikinige jiken]  extranjero arrestado por atropello y fuga

Brasileño huyó del lugar abandonando a la víctima quien se encuentra hospitalizada
📍Shizuoka | 14 de noviembre
La policía de Hamamatsu informó la detención de un hombre de nacionalidad brasileña, residente en el distrito Hamana de Hamamatsu, sospechoso de haber provocado un accidente con heridos y posteriormente huir del lugar.
El detenido, un hombre de 65 años que se identificó como “empleado temporal”, es investigado por violación a la Ley de Castigo por Conducción de Vehículos (自動車運転処罰法) por lesiones por negligencia, así como por hit-and-run bajo la Ley de Tránsito (道路交通法).
Según la investigación, el incidente ocurrió el 9 de noviembre alrededor de las 20:00 horas, cuando el sospechoso habría atropellado a un peatón o ciclista (las autoridades aún no revelan el detalle) y abandonado la escena sin brindar auxilio.
Testigos registraron parte de la matrícula, lo que permitió a los agentes identificar el vehículo y localizar al conductor en su domicilio horas más tarde.
El herido fue trasladado a un hospital local y presenta lesiones cuya gravedad aún se evalúa.
La policía de Hamamatsu continúa interrogando al detenido para esclarecer si estaba distraído, bajo efectos del alcohol o si intentó ocultar daños del vehículo.
El caso ha generado atención por tratarse de un hit-and-run, considerado una de las faltas de tránsito más graves dentro del marco jurídico japonés.
⚖️ Marco legal
1. Lesiones por negligencia (過失傷害) — 自動車運転処罰法違反
La Ley de Castigo por Conducción de Vehículos (自動車運転処罰法) establece penas severas cuando la conducción imprudente causa heridas o muerte.
Para lesiones por negligencia:
-
Pena máxima: hasta 5 años de prisión o multa de hasta 1 millón de yenes.
-
La responsabilidad es penal y se aplica incluso si no existió intención.
2. Hit-and-run / fuga del lugar (ひき逃げ) — 道路交通法違反
La Ley de Tránsito (道路交通法) exige que, tras un accidente, el conductor:
-
Detenga el vehículo,
-
Brinde primeros auxilios,
-
Llame a la policía.
Huir del lugar constituye delito grave:
-
Pena máxima: hasta 10 años de prisión o multa de hasta 1 millón de yenes.
-
Suspensión o cancelación de licencia por periodos extensos.
3. Agravantes
-
Abandonar a una persona herida aumenta la pena.
-
Si se descubre consumo de alcohol o conducción bajo influencia, las sanciones pueden multiplicarse.
