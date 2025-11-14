Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Brasileños

[hikinige jiken]  extranjero arrestado por atropello y fuga

PorNoticiasNippon

Nov 14, 2025 #Atropello y fuga, #brasileño, #hikinige, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #ひき逃げ, #ブラジル国籍

Brasileño huyó del lugar  abandonando a la víctima quien se encuentra hospitalizada

 

📍Shizuoka  |  14 de noviembre

La policía de Hamamatsu informó  la detención de un hombre de nacionalidad brasileña, residente en el distrito Hamana de Hamamatsu, sospechoso de haber provocado un accidente con heridos y posteriormente huir del lugar.

El detenido, un hombre de 65 años que se identificó como “empleado temporal”, es investigado por violación a la Ley de Castigo por Conducción de Vehículos (自動車運転処罰法) por lesiones por negligencia, así como por hit-and-run bajo la Ley de Tránsito (道路交通法).

Según la investigación, el incidente ocurrió el 9 de noviembre alrededor de las 20:00 horas, cuando el sospechoso habría atropellado a un peatón o ciclista (las autoridades aún no revelan el detalle) y abandonado la escena sin brindar auxilio.

Testigos registraron parte de la matrícula, lo que permitió a los agentes identificar el vehículo y localizar al conductor en su domicilio horas más tarde.

El herido fue trasladado a un hospital local y presenta lesiones cuya gravedad aún se evalúa.

La policía de Hamamatsu  continúa interrogando al detenido para esclarecer si estaba distraído, bajo efectos del alcohol o si intentó ocultar daños del vehículo.

El caso ha generado atención por tratarse de un hit-and-run, considerado una de las faltas de tránsito más graves dentro del marco jurídico japonés.

 
 

⚖️ Marco legal

1. Lesiones por negligencia (過失傷害) — 自動車運転処罰法違反

La Ley de Castigo por Conducción de Vehículos (自動車運転処罰法) establece penas severas cuando la conducción imprudente causa heridas o muerte.
Para lesiones por negligencia:

  • Pena máxima: hasta 5 años de prisión o multa de hasta 1 millón de yenes.

  • La responsabilidad es penal y se aplica incluso si no existió intención.

2. Hit-and-run / fuga del lugar (ひき逃げ) — 道路交通法違反

La Ley de Tránsito (道路交通法) exige que, tras un accidente, el conductor:

  • Detenga el vehículo,

  • Brinde primeros auxilios,

  • Llame a la policía.

Huir del lugar constituye delito grave:

  • Pena máxima: hasta 10 años de prisión o multa de hasta 1 millón de yenes.

  • Suspensión o cancelación de licencia por periodos extensos.

3. Agravantes

  • Abandonar a una persona herida aumenta la pena.

  • Si se descubre consumo de alcohol o conducción bajo influencia, las sanciones pueden multiplicarse.

 

©NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Brasileños Vietnamitas

[hōkazai]    extranjeros en el centro del caso

Nov 14, 2025 NoticiasNippon
Brasileños

[yakubutsu mitsuyu] red sudamericana en Shizuoka

Nov 12, 2025 NoticiasNippon
Brasileños

[gaikokujin] Un auto, una app y un error

Nov 7, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Brasileños

[hikinige jiken]  extranjero arrestado por atropello y fuga

2025-11-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Brasileños Vietnamitas

[hōkazai]    extranjeros en el centro del caso

2025-11-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Crisis del arroz

[kome kiki] precio alcanza nuevo récord

2025-11-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Crimen

[sagizai]   El lado oscuro del mobile order

2025-11-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.