[sagizai]   El lado oscuro del mobile order

Plataformas de mobile order bajo el foco: fraude digital pone en evidencia fallos en el sistema

📍Tōkyō | 14 de noviembre

La Policía Metropolitana de Tokio volvió a detener a Katō Takahiro, un joven desempleado de 23 años residente en el distrito de Kokubunji, bajo sospecha de haber manipulado datos digitales para obtener comida sin pagar a través de servicios de “mobile order”.

El caso pone de manifiesto las vulnerabilidades de un sistema ampliamente extendido entre los jóvenes y utilizado como solución a la escasez de personal en restaurantes.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso enviaba al servidor de la plataforma información falsa que indicaba que el pago había sido completado, pese a no haber realizado ninguna transacción real.

Con ello lograba que los locales prepararan los pedidos como si fueran válidos. Durante el interrogatorio, Katō afirmó: “Quería comer fuera, pero no tenía dinero”.

La División de Ciberdelitos investiga si el detenido refinó su método tras un arresto previo en octubre, cuando ya se le había acusado de alterar los precios de los productos dentro del sistema para adquirirlos a un costo significativamente menor.

Los agentes sospechan que en esta ocasión realizó múltiples pedidos simultáneos, aprovechando la automatización del servicio y la falta de verificación manual.

🧩 Detalles confirmados del caso

Periodo investigado: 11 al 18 de junio

Modus operandi: envío de datos electrónicos falsos indicando “pago completado”

Daños identificados:

184 productos efectivamente recogidos (bento y platos preparados) — 28.400 yenes

65 productos ordenados pero no recogidos — 10.260 yenes

Zonas afectadas: restaurantes en Kokubunji y Tachikawa

Antecedentes: arresto previo en octubre por manipulación de precios en mobile order

Contexto social: el sistema de pedidos móviles comenzó a expandirse hace unos cinco años como herramienta para aliviar la falta de personal; su adopción se ha acelerado entre usuarios jóvenes por su rapidez y automatización.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad informática de los servicios de pedidos digitales. Expertos subrayan que, si bien estas plataformas facilitan la operación en locales con escaso personal, requieren controles más robustos para evitar fraudes que exploten la comunicación entre el usuario y el servidor.

🔍 Marco legal aplicable

En el contexto de fraude informático o manipulación de sistemas como los utilizados en los servicios de mobile order, el marco legal japonés establece diversas sanciones y penas, especialmente cuando se cometen delitos como la alteración de registros electrónicos o el fraude cibernético. A continuación, se detalla el marco legal aplicable y las posibles sanciones.

1. Delito de Creación y Uso Indebido de Registros Electromagnéticos (私電磁的記録不正作出・同供用罪)

Este delito se refiere a la creación, modificación o uso no autorizado de registros digitales (electromagnéticos) para fines fraudulentos. En el caso descrito, el uso de información falsa sobre pagos completados en una plataforma de mobile order encaja dentro de este tipo de infracción.

Ley aplicable:

Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (出入国管理及び難民認定法)

Ley Penal de Japón (刑法)

Sanciones:

Penas de prisión de hasta 5 años o una multa de hasta 1 millón de yenes .

En caso de que el fraude implique reiteración o daños significativos, las penas pueden aumentar.

2. Delito de Fraude (詐欺容疑)

Este delito está relacionado con la obtención de un beneficio económico mediante engaños o manipulación, en este caso, obtener productos sin haber realizado un pago real. Al manipular los sistemas de pago de las plataformas, el acusado de este caso podría ser imputado bajo esta figura.

Ley aplicable:

Código Penal Japonés (刑法)

Sanciones:

Pena de prisión de hasta 10 años .

Multa de hasta 1 millón de yenes .

Ambas penas combinadas: Si se prueba que el fraude fue llevado a cabo de manera planificada y con fines de lucro, las sanciones podrían incluir una mayor duración de la prisión.

3. Delito de Uso No Autorizado de Equipos Informáticos (不正アクセス行為)

El uso no autorizado de sistemas informáticos para obtener acceso o manipular datos (como los pagos falsos en el sistema de mobile order) también es un delito grave en Japón.

Ley aplicable:

Ley de Prevención de Accesos No Autorizados (不正アクセス禁止法)

Sanciones:

Pena de prisión de hasta 3 años .

Multa de hasta 1 millón de yenes .

Si el fraude involucra daños a un tercero o una gran cantidad de dinero, las penas pueden ser más severas.

4. Agravantes y Reincidencia

En los casos en que el delincuente haya cometido el fraude de forma reiterada o haya causado perjuicios a varias personas o empresas, la ley permite que las penas sean agravadas. En casos de reincidencia, las penas pueden aumentar sustancialmente.

5. Aspectos Importantes

El sistema judicial japonés, al tratar los delitos cibernéticos, tiende a aplicar sanciones severas debido a la naturaleza tecnológica de los crímenes y la protección de la economía digital. Además, las autoridades japonesas están aumentando las penas por delitos que involucran fraude online, especialmente a medida que el uso de plataformas de comercio electrónico y mobile order crece rápidamente.

Impacto en la vida de los involucrados:

Además de las sanciones penales, las personas condenadas por este tipo de delitos pueden enfrentar daños a su reputación, lo que afectaría sus oportunidades laborales, especialmente si se trata de delitos financieros o cibernéticos.

©NoticiasNippon