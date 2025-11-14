[takaichi seiken] paquete económico de gran escala

Entre cupones de arroz, ayudas salariales y la sombra de un Parlamento sin mayoría

📍Tōkyō | 13 de noviembre

En un Japón donde la inflación devora el presupuesto familiar y la legitimidad política del nuevo gobierno de Takaichi Sanae todavía se está consolidando, la magnitud del paquete económico que se discute será una señal clave: ¿vuelve el “gasto agresivo” o se mantiene la ortodoxia fiscal?

El borrador filtrado por Asahi Shimbun revela una apuesta amplia: aliviar el costo de vida, invertir en seguridad económica y acelerar el gasto en defensa. Pero nada está garantizado: el gobierno no tiene mayoría en la Dieta, y cada yen deberá convencer a la oposición.

📝 El Japón que intenta respirar entre precios altos y presiones geopolíticas

En un edificio gris de Kasumigaseki, donde las luces de los pasillos nunca se apagan, un borrador avanza de mano en mano. Es el esquema del nuevo paquete económico del gobierno Takaichi.

Sobre la mesa se mezclan palabras familiares —“cupones”, “subsidios”, “banco de alimentos”— con otras más pesadas —“seguridad económica”, “defensa”, “minerales estratégicos”—. Japón intenta responder a todas sus crisis al mismo tiempo.

En los hogares, el precio del arroz, la electricidad, el gas y los almuerzos escolares se sienten como una marea lenta pero constante que sube cada mes. Por eso, el gobierno coloca en primer plano cupones de arroz, mayor financiamiento para salarios en pymes, subsidios contra el alza de alimentos, apoyo a comedores infantiles y reposición de bancos de alimentos. Es una imagen muy japonesa: desde el comedor escolar hasta la geopolítica, todo bajo un mismo paraguas fiscal.

Pero esta vez hay un giro institucional. El borrador recuerda que la coalición del PLD y Nippon Ishin no tiene mayoría, y para aprobar este presupuesto extraordinario necesitará votos de la oposición.

En los pasillos de Nagatachō, esto es visto como una prueba de fuego para la administración Takaichi. Su promesa de un “activismo fiscal responsable” solo será creíble si logra pasar esta ley.

A la vez, la economía japonesa enfrenta un trimestre con riesgo de contracción del PIB, escenario que empuja a los nuevos asesores económicos —como el economista Nagahama Toshihiro y el ex vicegobernador del BOJ Wakatabe Masazumi— a exigir un monto mayor que el del año pasado (13,9 billones de yenes). El mensaje es claro: si no se supera esa cifra, “el mercado interpretará que nada ha cambiado”.

El otro gran eje del borrador es la seguridad económica. Semiconductores, construcción naval y minerales industriales aparecen como sectores estratégicos donde Japón quiere blindarse ante shocks globales. Y como tercer pilar, la defensa: el documento pide acelerar el gasto para llegar a 2% del PIB en 2025, un salto histórico para el país.

Así, mientras las familias buscan cómo afrontar la subida de la factura del supermercado, Tokio prepara un paquete que mezcla alivio social, inversión estratégica y defensa. Las piezas parecen ajenas entre sí, pero en el Japón de 2025 todo está conectado: la mesa familiar y el Indo-Pacífico, el precio del tofu y los chips de próxima generación, los cupones de arroz y los portamisiles.

El desafío empieza ahora: ¿logrará Takaichi sumar los votos necesarios en una Dieta fragmentada?

Sin mayoría, incluso el arroz se vuelve político.

⚖️ Marco legal

📌 1. Presupuesto extraordinario (補正予算 – Hosei Yosan)

Debe ser aprobado por ambas cámaras de la Dieta.

Sirve para emergencias económicas, desastres o fluctuaciones severas en precios.

El gobierno busca que este paquete se apruebe durante la sesión Dietaria Extraordinaria actualmente en curso.

📌 2. La posición institucional del gobierno Takaichi

La coalición PLD + Nippon Ishin no tiene mayoría numérica.

Por ley, el presupuesto debe pasar por la Cámara Baja y Cámara Alta.

Esto obliga a negociaciones con sectores de la oposición (Constitucionalistas, Komeito, Democráticos, etc.).

📌 3. Créditos fiscales reembolsables (給付付き税額控除)

Sistema donde el Estado “devuelve” dinero incluso a contribuyentes con bajos ingresos.

Funciona como transferencia monetaria vía sistema tributario.

El borrador indica que ya comenzaron las discusiones técnicas, pero su implementación requerirá reforma fiscal en 2026.

📌 4. Revisión del umbral del impuesto sobre la renta

La Ley del Impuesto a la Renta permite ajustes por inflación, pero deben aprobarse en la reforma fiscal anual.

El borrador pospone cualquier decisión concreta a la reforma de 2026.

📌 5. Gasto en defensa

Japón aumentará su presupuesto hasta 2% del PIB, alineándose con estándares de la OTAN.

Este aumento debe financiarse por medio del presupuesto general y, potencialmente, mediante nuevos mecanismos de deuda o reasignaciones.

🤔 En síntesis

El borrador del nuevo paquete económico del gobierno de Takaichi propone una combinación de ayudas directas a los hogares —incluyendo cupones de arroz, subsidios a alimentos, apoyo a comedores infantiles y cobertura de facturas de luz y gas— junto con un refuerzo de los programas municipales para subir salarios en pequeñas y medianas empresas.

El plan también menciona la posibilidad de futuros ajustes al umbral del impuesto sobre la renta y el desarrollo de un sistema de créditos fiscales reembolsables para aliviar a los hogares de ingresos bajos y medios.

En paralelo, el gobierno busca responder a la persistente inflación y al riesgo de contracción económica con un paquete cuyo tamaño pretende superar los 13,9 billones de yenes del presupuesto suplementario del año pasado.

Además del alivio al costo de vida, el borrador establece dos pilares estratégicos: inversiones en seguridad económica —como semiconductores, astilleros y minerales industriales— y la aceleración del gasto en defensa para alcanzar el 2% del PIB en 2025.

Sin embargo, la aprobación del paquete no está garantizada: la coalición entre el PLD y Nippon Ishin carece de mayoría en la Dieta y necesitará apoyo de la oposición. Economistas recién incorporados al consejo económico del gobierno advierten que un paquete de menor escala enviaría una señal de debilidad, mientras que sectores internos consideran que un gasto más robusto demostraría un verdadero cambio en la política fiscal bajo la nueva administración Takaichi.



©2025 NoticiasNippon