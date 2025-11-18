[sonritsu kikijitai] El fantasma de Shenzhen vuelve

Japón refuerza alertas para niños y familias en China

📍Beijing | 18 de noviembre

La Embajada de Japón en China emitió una inusual y urgente alerta de seguridad dirigida a los residentes japoneses, pidiéndoles extremar precauciones ante el aumento de la tensión bilateral tras unas declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi sobre el posible escenario de Sonritsu kikijitai – 存立危機事態 (situación de crisis que afecta la existencia del Estado)” en caso de un conflicto en Taiwán.

La advertencia llega en un momento en que los medios oficiales chinos han intensificado sus críticas contra Japón, amplificando un clima de sensibilidad social. Las autoridades diplomáticas japonesas temen que este ambiente pueda traducirse en riesgos individuales, especialmente para familias con niños.

🔹 Un mensaje directo a los residentes: “evite multitudes y observe su entorno”

En el correo enviado por la Embajada, se insta a los ciudadanos a:

Vigilar permanentemente el entorno , especialmente ante la presencia de desconocidos.

Evitar lugares concurridos , como plazas, centros comerciales o zonas donde se identifican comunidades japonesas.

Cuidar particularmente a los menores , recordando que en septiembre del año pasado un niño japonés fue apuñalado en Shenzhen, incidente que aún pesa en la memoria comunitaria.

Actuar con sensibilidad cultural, teniendo especial cuidado con expresiones y actitudes que puedan ser interpretadas como provocadoras en el contexto actual.

El mensaje enfatiza que no se trata de una alarma oficial a gran escala, sino de una “medida preventiva” ante un ambiente político que se ha vuelto volátil tras la declaración de Takaichi y la inmediata reacción mediática en China.

🔹 Un clima geopolítico que se tensa rápido

La declaración de Takaichi en la Dieta, afirmando que un potencial conflicto en Taiwán podría derivar en una “situación de crisis que habilitaría el uso del derecho de autodefensa colectivo”, fue recibida en China como una señal de alineamiento explícito con Washington.

Los medios estatales chinos han respondido con editoriales severos, acusando a Tokio de “provocar la estabilidad regional” y “resucitar lógicas militares de la Guerra Fría”.

Este intercambio verbal ha disparado temores entre los expatriados japoneses, particularmente en regiones donde los casos de violencia aislada del pasado aún generan tensión emocional.

🔹 Comunidad japonesa en China: cautela discreta

Si bien no se han registrado incidentes recientes, la Embajada subraya que las medidas son preventivas. Varias asociaciones de residentes japoneses han comenzado a circular recomendaciones internas, e incluso algunos colegios internacionales han revisado protocolos de movilidad de estudiantes.

“Lo que preocupa no es un ataque organizado, sino reacciones individuales impredecibles que se alimenten del clima mediático”, explica un experto en relaciones bilaterales.

