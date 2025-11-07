[kitachōsen misairu] Corea del Norte lanzó nuevo misil

Tokio advierte: “El lanzamiento viola resoluciones de la ONU y amenaza la estabilidad regional”.

📍Tōkyō | 7 de noviembre

La tensión volvió a sacudir el mediodía japonés. Poco después de las 12:35 p.m., Corea del Norte lanzó un misil balístico desde la provincia de Pyongang del Norte hacia el mar de Japón.

Según el Ministerio de Defensa, el proyectil habría caído fuera de la zona económica exclusiva (EEZ) de Japón, sin que hasta el momento se registren daños a embarcaciones ni infraestructura.

La primera ministra Sanae Takaichi compareció de inmediato ante los medios para confirmar la información:

“Corea del Norte ha disparado un misil balístico. Se estima que cayó fuera de nuestra EEZ. Actualmente no hay reportes de daños, pero he instruido reforzar la verificación de seguridad y mantener informada a la población”.

El lanzamiento, que ocurre en plena sesión ordinaria de la Dieta, reaviva la preocupación por la capacidad norcoreana de realizar pruebas sin previo aviso. Según fuentes del Ministerio de Defensa, se trató de un solo misil, y los sistemas de alerta del país —incluyendo los de la Guardia Costera— se activaron de manera preventiva.

En paralelo, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó el disparo, indicando que el proyectil fue lanzado desde el oeste norcoreano y se desplazó hacia el mar del Este.

El ministro de Defensa japonés, Koizumi Shinjiro, instruyó a las Fuerzas de Autodefensa a reforzar la cooperación con Washington y Seúl para un análisis conjunto de la trayectoria y características técnicas del misil.

En los centros de comando del Ministerio de Defensa en Ichigaya, Tokio, los analistas monitorean los datos de radar y satélite para determinar el tipo de proyectil y si representa un nuevo avance en las capacidades de Pyongyang.











⚖️ Contexto estratégico

El disparo se suma a una serie de provocaciones que Corea del Norte ha realizado en los últimos meses, justo cuando Japón impulsa una política de disuasión estratégica ampliada bajo la doctrina de “capacidad de contraataque”.

Para Takaichi, este episodio llega en un momento crítico: su gobierno intenta equilibrar el discurso de firmeza con el compromiso diplomático regional, de cara a la próxima reunión trilateral Japón–EE. UU.–Corea del Sur sobre seguridad.

Reporte del Ministerio de Defensa de Japón

📄 Aviso del Gobierno de Japón

Fecha: 7 de noviembre de 2025

Emisor: Ministerio de Defensa – Oficina del Primer Ministro

1. Sobre el lanzamiento

Corea del Norte lanzó hoy, aproximadamente a las 12:34 p.m., un misil balístico desde la costa occidental de su territorio, en dirección este. Actualmente, Japón coopera estrechamente con Estados Unidos y Corea del Sur para analizar los detalles, pero según los datos preliminares, el misil alcanzó una altura máxima de unos 50 km, voló más de 450 km y se estima que cayó fuera de la Zona Económica Exclusiva (EEZ) de Japón, en el mar al este de la península coreana.

2. Estado de daños

El Gobierno ha proporcionado información a las aeronaves y embarcaciones que navegan en las cercanías.

Hasta este momento, no se han confirmado reportes de daños.

3. Instrucciones del Primer Ministro

El Primer Ministro recibió un informe directo sobre el hecho y dio las siguientes tres instrucciones:

Reforzar la recopilación y análisis de información, y proporcionar datos rápida y adecuadamente al público. Garantizar la seguridad de aeronaves y embarcaciones. Estar plenamente preparados ante cualquier situación imprevista.

4. Medidas del Gobierno

El Gobierno ha convocado al Equipo de Gestión de Crisis en la Oficina del Primer Ministro, donde se reunió información proveniente de los distintos ministerios y se congregó al equipo de respuesta de emergencia para coordinar las acciones pertinentes.

5. Medidas del Ministerio de Defensa

El Ministro de Defensa, siguiendo las instrucciones del Primer Ministro, ordenó:

Mantener una estrecha cooperación con Estados Unidos y Corea del Sur mientras se realizan las labores de recolección y análisis de información. Permanecer en alerta máxima y preparados para cualquier desarrollo adicional.

6. Condena al lanzamiento

Los repetidos lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte amenazan la paz y seguridad de Japón, de la región y de la comunidad internacional.

Estos actos violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y constituyen un grave problema relacionado con la seguridad del pueblo japonés.

El Gobierno de Japón protesta enérgicamente y condena con firmeza las acciones de Corea del Norte.

7. Compromiso de Japón

Para proteger la vida y los bienes del pueblo japonés, Japón continuará cooperando estrechamente con Estados Unidos y Corea del Sur, dedicando todos los esfuerzos a la recopilación, análisis y vigilancia de información.

En caso de obtener nuevos datos relevantes, estos serán anunciados de inmediato al público.

