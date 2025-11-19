[jidō teate]   aumento universal sin restricciones

Japón planea incrementar la asignación por hijo. Todas las familias, incluidas extranjeras, serán beneficiadas

📍Tōkyō | 19 de noviembre

El gobierno japonés y la cúpula del Partido Liberal Democrático (PLD) avanzan hacia uno de los cambios más significativos en el sistema de apoyo a la crianza de los últimos años: un incremento universal de 20.000 yenes en el Jidō Teate (児童手当, asistencia por hijo), sin límite de ingresos, como parte del próximo paquete integral de estímulo económico.

El anuncio fue realizado por Kobayashi Takayuki, presidente del Consejo de Política del PLD, tras una reunión con su contraparte de Kōmeitō, Okamoto Minori, en la sede del partido. La medida, que formará parte del presupuesto suplementario 2025, requeriría alrededor de 400.000 millones de yenes en financiamiento.

La apuesta es clara: ampliar el apoyo directo a las familias en un momento de inflación persistente, costos crecientes de crianza y ralentización económica, mientras se busca asegurar el respaldo de partidos opositores al paquete económico.

⚖️ Marco legal y político

1. Base jurídica del Jidō Teate

El 児童手当 (Child Allowance) está regulado por la Ley de Asignaciones por Hijos (児童手当法).

Actualmente contempla:

Montos variables según edad (10.000–15.000 yenes por niño).

Límites de ingresos para recibir el monto completo.

Transferencia mensual o bimestral por parte del municipio.

2. ¿Qué cambia con la propuesta?

✔ Aumento adicional universal de 20.000 yenes por niño, sin límite de ingresos.

✔ Se incorporaría en el presupuesto suplementario 2025 (補正予算), y se aplicaría mediante modificación administrativa del marco existente del Jidō Teate.

✔ No requiere una reforma legal profunda, sino ajustes vía:

Reglamento ministerial (厚労省令)

Resolución presupuestaria

Lineamientos de implementación municipales

3. Interacción con otras propuestas

Kōmeitō impulsa un aumento del 児童扶養手当 (Child Rearing Allowance) para hogares monoparentales .

Partido Democrático Constitucional (立憲民主党) propone 2万円 por niño como medida anticrisis.

El PLD, con este aumento del Jidō Teate, busca sumar apoyo transversal para aprobar el paquete económico en la Dieta.

👨‍👩‍👧‍👦 ¿A quiénes beneficiará este aumento?

1. Todas las familias con hijos menores de 18 años

Independientemente del nivel de ingresos.

Desde hogares de altos ingresos hasta familias de bajos recursos.

2. Potencial impacto

13–16 millones de menores serían elegibles, según estimaciones demográficas actuales.

Alivio directo frente a la inflación en alimentos, transporte escolar y servicios básicos.

Refuerzo a municipios que enfrentan disminución de natalidad y necesitan incentivos a la crianza.

3. Beneficios específicos

Hogares con múltiples hijos recibirán incrementos acumulados.

Clases medias altas , antes excluidas por límites de ingresos, quedarían por primera vez incluidas.

Hogares monoparentales podrían recibir apoyo combinado si prospera la propuesta de Kōmeitō.

📝¿Los extranjeros pueden recibir el Jidō Teate?

El Jidō Teate se rige por la Ley de Asignaciones por Hijos (児童手当法).

Esta ley no distingue entre japoneses y extranjeros, sino entre:

✔ Personas con “residencia legal y estable” en Japón (住所を有する者 / 中長期在留者).

En términos prácticos, tienen derecho:

Residentes permanentes (永住者)

Cónyuge de japonés / cónyuge de residente permanente

Titulares de visas de trabajo (Ingeniería, Especialidad, Tokutei Ginō…)

Estudiantes con permiso de trabajo familiar (casos específicos)

Visas familiares (家族滞在)

Refugiados reconocidos

❌ No tienen derecho:

Turistas (短期滞在)

Personas sin residencia registrada

Quienes no tengan a los hijos viviendo en Japón (salvo excepciones muy reguladas con custodia/documentación)

👨‍👩‍👧‍👦 Entonces, ¿el aumento de 20.000 yenes aplicaría también para extranjeros?

👉 Sí. Automáticamente.

El aumento es parte del mismo sistema legal del Jidō Teate, así que todo residente que ya recibe (o puede recibir) el subsidio lo obtendrá igual que los japoneses.

👉 El gobierno no menciona ninguna restricción para extranjeros.

El PLD habló de “universal, sin límite de ingresos” — esto no excluye extranjeros, porque la ley ya incluye a los extranjeros residentes desde hace años.

👉 Municipios pagarán sin distinción

Ayuntamientos como Yokohama, Nagoya, Osaka, Fukuoka, etc., ya pagan el Jidō Teate a extranjeros sin diferencia alguna.

🧩 Casos particulares

✔ Extranjeros casados con japoneses

Totalmente elegibles.

✔ Trabajadores con estatus Tokutei Ginō (特定技能)

Sí, siempre que tengan residencia registrada y los hijos estén en Japón.

✔ Extranjeros cuyos hijos están en Japón con visa escolar o familiar

Sí.

✔ Extranjeros cuyos hijos están en el extranjero

A veces sí, pero solo cuando:

Hay custodia documentada

Existe dependencia económica probada

El municipio lo aprueba

Este caso es más restrictivo.

📝 Lectura política

Este movimiento se interpreta como:

Una tentativa del PLD para neutralizar críticas por la subida del costo de vida .

Un esfuerzo para mostrar sensibilidad social ante el descenso histórico de natalidad.

Una estrategia para aglutinar apoyo opositor en torno al paquete económico y su presupuesto suplementario.

