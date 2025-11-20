[hatsuyuki] Mito despierta blanco

Primera nevada en Mito sorprende a Kanto en plena segunda quincena de noviembre

📍Tōkyō | 20 de noviembre

La región de Kanto despertó hoy con una sorpresa invernal: Mito registró su primera nevada —incluyendo precipitación en forma de nieve o mizore (lluvia mezclada con nieve)— convirtiéndose en la primera ciudad de Kanto en observar este fenómeno en la temporada 2025–26.

La marca llegó 29 días antes que el promedio histórico y 23 días antes que el año pasado, un adelanto significativo que evidencia el impacto de la masa de aire frío que domina Japón esta semana.

▪️ Un invierno adelantado sobre Japón

Desde el martes 18, una fuerte configuración invernal de presión atmosférica permitió que aire ártico más intenso de lo habitual para noviembre se desplomara sobre el archipiélago. La masa de aire frío no solo se mantuvo, sino que se reforzó por la presencia de una baja presión situada al sur de Kanto, que canalizó humedad hacia la región durante la madrugada.

El resultado: nubes de lluvia y nieve dispersas, bajas temperaturas y un ambiente típicamente invernal inusual para mediados de noviembre.

▪️ ¿Por qué se detectó nieve si ya no hay observación visual?

Los observatorios meteorológicos de Japón —salvo Tokio y Osaka— ya no realizan observación visual de nieve. En su lugar, utilizan sensores automáticos que determinan el tipo de precipitación basados en:

Temperatura del aire

Humedad relativa

Sensores de detección de gotas

Dado que la humedad era baja, la probabilidad de nieve era mayor, incluso con temperaturas cercanas a 2–3°C.

Es por ello que, con sistemas automáticos, las primeras nevadas suelen reportarse antes que en la época de observadores humanos.

▪️ La situación durante la mañana

El paso de una línea de cizalladura (shear line) sobre el sur de Kanto mantuvo cielos cubiertos, especialmente en Ibaraki, Chiba y Kanagawa.

En zonas costeras, persistió la posibilidad de chaparrones repentinos.

Por la tarde, se espera que el efecto de la cizalladura disminuya y aparezcan intervalos de sol, aunque el aire frío se mantendrá.

❄️ Panorama nacional de primeras nevadas (resumen por regiones)

Hokkaidō – Nevadas dentro de la normalidad

La mayoría de ciudades (Wakkanai, Asahikawa, Abashiri) registraron primeras nieves entre el 20 de octubre y el 11 de noviembre.

Variación leve respecto a lo habitual (+1 día a –10 días según la ciudad).

En ciudades costeras como Hakodate y Muroran, la primera nieve fue 4–5 días más temprana.

Tohoku – Un inicio ligeramente tardío pero dentro del promedio

Aomori y Yamagata: 2–3 días más tarde que lo habitual.

Morioka y Akita: registros puntuales sin grandes desviaciones.

Sendai: solo 1 día de diferencia.

Kanto–Koshin – Mito abre la temporada

Mito (Ibaraki): 20 de noviembre

→ 29 días más temprano que el promedio

→ 23 días más temprano que el año pasado

Otras ciudades como Utsunomiya, Maebashi, Kumagaya, Choshi, Tokio, Yokohama y Kofu aún no han registrado nieve, aunque el aire frío persistente deja abierta la posibilidad de nuevos registros tempranos si se combinan humedad y temperaturas bajas.

Nagano (Koshin): 18 de noviembre, en su fecha exacta de promedio.

🧭 Interpretación meteorológica

El adelanto de la nevada en Mito se explica por tres factores simultáneos:

1. Aire frío anómalo en niveles medios y altos

La masa de aire que descendió contiene temperaturas comparables a las de pleno invierno, algo inusual para noviembre.

2. Aporte de humedad desde una baja presión en el Pacífico

La humedad es clave para generar las nubes de precipitación necesarias.

3. Humedad relativa baja en superficie

Un elemento esencial:

Con baja humedad, aun con temperaturas ligeramente superiores al punto de congelación, la precipitación tiende a transformarse en nieve o aguanieve.

🌡️ Consecuencias inmediatas para la población

Heladas matinales más tempranas en zonas interiores de Kanto.

Aumento repentino en uso de calefacción, tras varios días fríos consecutivos.

Precaución en carreteras durante la madrugada por posibles superficies resbaladizas en Ibaraki y Tochigi.

Ropa de invierno adelantada: se recomienda abrigo, guantes y proteger manos y cuello ante vientos del norte.



