[ōyuki] La nieve que mata en silencio

Techos colapsados, caídas durante la limpieza y comunidades atrapadas bajo más de un metro de hielo

📍Tōkyō | 11 de febrero

Japón atraviesa uno de los inviernos más severos de los últimos años. Casi tres semanas consecutivas de intensas nevadas han dejado 46 personas fallecidas y 558 heridas en todo el país, según los datos más recientes publicados este martes por la Agencia de Administración de Fuegos y Desastres. El temporal, activo desde finales de enero, continúa afectando con especial dureza a las regiones del norte y a las zonas costeras que dan al mar de Japón, donde la acumulación de nieve ha superado niveles habituales.

Las autoridades locales y la policía explican que muchos de los accidentes mortales ocurrieron durante tareas cotidianas de retirada de nieve. En numerosos casos, grandes bloques de nieve acumulados en los tejados se desplomaron repentinamente sobre residentes, mientras que otras víctimas resbalaron o cayeron desde altura al intentar despejar accesos y cubiertas. La combinación de bajas temperaturas, nieve pesada y superficies inestables ha elevado el riesgo incluso en actividades domésticas básicas.

En el norte del país, la situación es especialmente crítica en Aomori, uno de los principales núcleos urbanos de la región. Allí, la nieve acumulada alcanza los 1,3 metros, según mediciones oficiales de la Agencia Metereológicas del Japón. Calles estrechas, techos sobrecargados y aceras convertidas en corredores de hielo forman parte del paisaje diario, obligando a los residentes a convivir con un esfuerzo físico constante y riesgos permanentes.

El impacto del temporal no se limita a las víctimas humanas. El tráfico se ha visto gravemente afectado, con carreteras bloqueadas, retrasos prolongados en el transporte público y dificultades para la distribución de suministros, especialmente en comunidades costeras y zonas rurales. Las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones, evitar subir a los tejados sin equipos adecuados y coordinar la retirada de nieve de forma colectiva cuando sea posible.

Mientras el invierno mantiene su pulso sobre el archipiélago, Japón vuelve a enfrentar una realidad conocida pero implacable: la nieve no solo transforma el paisaje, también pone a prueba la resistencia diaria de comunidades enteras, donde cada jornada comienza con la misma pregunta silenciosa—hasta cuándo.

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado en contexto 大雪 ōyuki 大 (grande) + 雪(nieve) Nevada intensa y prolongada que supera los niveles normales y afecta la vida cotidiana 豪雪 gōsetsu 豪 (extremo, severo) + 雪 (nieve) Término usado oficialmente para nevadas excepcionales con impacto humano y estructural 積雪 sekisetsu 積 (acumularse) + 雪(nieve) Nieve acumulada en el suelo o sobre estructuras 屋根 yane — Tejado; punto crítico de accidentes durante la retirada de nieve 除雪 josetsu 除 (retirar) + 雪(nieve) Acción de retirar nieve; actividad de alto riesgo en temporales 転落 tenraku 転 (caer) + 落(desplomarse) Caídas desde altura, especialmente desde techos o escaleras 日本海側 Nihonkai-gawa 日本海 (mar de Japón) + 側 (lado) Regiones costeras más afectadas por las nevadas persistentes 気象庁 Kishō-chō 気象 (meteorología) + 庁 (agencia) Autoridad nacional que monitorea y alerta sobre el clima 消防庁 Shōbō-chō 消防 (bomberos) + 庁 (agencia) Agencia que centraliza datos de víctimas y emergencias

