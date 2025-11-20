[imin kaikaku]   Visa cara, integración incierta

Alerta en comunidades migrantes: Japón prepara el mayor aumento de trámites en décadas

📍Tokyo | 20 de noviembre

El Gobierno japonés se encamina a aplicar uno de los mayores incrementos en las tarifas de residencia y visados de las últimas décadas, con el objetivo declarado de “alinear los precios con estándares europeos y estadounidenses” y reforzar el sistema migratorio ante el aumento histórico de residentes extranjeros.

Citando fuentes del Ministerio de Justicia y de la Agencia de Servicios de Inmigración, medios locales adelantaron que las modificaciones entrarían en vigor desde el próximo año fiscal, una vez que se presente en la Dieta la propuesta para reformar la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados.

Actualmente, renovar una residencia cuesta 6.000 yenes y la solicitud de residencia permanente 10.000 yenes. Sin embargo, el nuevo esquema contempla un salto drástico:

Renovación de residencia: entre 30.000 y 40.000 yenes

Residencia permanente: más de 100.000 yenes

La medida llega en un contexto de población extranjera en niveles récord, superando los 3,4 millones de personas en 2025, y con demandas crecientes de integración, apoyo en idioma, servicios municipales y supervisión laboral.

¿A dónde irá el dinero?

Según los medios japoneses, el Gobierno planea destinar los ingresos adicionales a:

Expansión de programas de integración y asistencia lingüística

Refuerzo de inspecciones para evitar contratación irregular

Sistemas digitales para agilizar trámites

Capacitación de funcionarios y apoyo a municipios con altos porcentajes de población extranjera

Reacciones: preocupación entre residentes

La noticia ha generado inquietud entre comunidades extranjeras, particularmente entre trabajadores temporales, familias con bajos ingresos y solicitantes de residencia permanente. Para muchos, el aumento implica un costo prohibitivo en un país que ya enfrenta salarios estancados y un encarecimiento del costo de vida.

Un profesor mexicano residente en Tokio lo resumió así: “Japón quiere atraer talento, pero al mismo tiempo subir tarifas cinco o diez veces suena contradictorio.”

Próximos pasos

El paquete de reforma será sometido a debate en la Dieta durante 2026. De aprobarse sin modificaciones, Japón pasaría a tener uno de los sistemas de tarifas migratorias más altos del mundo desarrollado.

Comparación con países del G7

🏷️ Renovación de residencia (en ¥)

Japón (actual): 6,000

Alemania: 5,000–13,000

Italia: 11,600–13,300

Canadá: 17,000

Francia: 37,000

EE.UU.: 81,000

Reino Unido: 251,000

🏷️ Residencia permanente – (en ¥)

Japón (actual): 10,000

Alemania: 18,000–24,000

Italia: 21,500

Francia: 37,000–42,000

Canadá: 157,000

EE.UU.: 184,000

Reino Unido: 575,000

⚖️ MARCO LEGAL | ¿Qué cambia exactamente?

1. Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管法 / Immigration Control Act)

La reforma que el Gobierno presentará el próximo año busca modificar:

Artículos relacionados con tasas administrativas para trámites migratorios

Procedimientos de residencia permanente

Procesos de renovación, extensión de estadía y cambios de estatus

Hoy, estas tarifas están establecidas por ordenanzas ministeriales; con el cambio, pasarían a ajustarse mediante una estructura revisada que permite aumentos más elevados.

2. Fundamento jurídico

El Gobierno justifica la reforma en:

Artículo que le permite fijar tasas para cubrir costos administrativos

Necesidad de modernizar el sistema migratorio, digitalizar procesos y fortalecer controles

Principio de “usuario paga” (beneficiario cost bearer), aplicado frecuentemente en Japón

3. Impacto en los residentes extranjeros

Costos significativamente mayores para visas de trabajo, estudiante, dependiente, humanitaria y otras categorías

Afectación especial para Trabajadores de bajos ingresos Familias numerosas Solicitantes de residencia permanente

Riesgo de aumentar la carga económica en un contexto de inflación y sueldos estancados

