[imin kaikaku]   Extranjeros bienvenidos pero bajo reglas claras

Control y confianza: el Gobierno apuesta por reglas estrictas para evitar fricciones con la población

📍Tokyo | 18 de noviembre

En plena campaña del Gobierno por reforzar el control sobre residentes extranjeros, la ministra a cargo de la política de inmigración, Onoda Kimi , defendió este lunes que endurecer reglas no contradice la necesidad de asegurar mano de obra extranjera en sectores críticos.

En rueda de prensa , la ministra fue directa:

“No hay ninguna contradicción entre aceptar a quienes Japón necesita y decirle ‘no’ a quienes se desvían de las reglas.”

El comentario llega en un momento de fuerte debate nacional: Japón enfrenta un colapso demográfico, un mercado laboral presionado y, al mismo tiempo, un clima político donde crecen las demandas de mayor control sobre la presencia extranjera, especialmente en materia de delitos, trabajo irregular y adquisición de tierras.

La primera ministra Takaichi ordenó el pasado 4 de noviembre una revisión integral de las políticas migratorias y del sistema de estatus de residencia, abriendo la puerta a nuevas regulaciones en 2025.

“Hay sectores que realmente necesitan extranjeros”

Onoda reconoció que, pese a la retórica de firmeza, la realidad económica es contundente:

Escasez de trabajadores en agricultura, construcción, cuidados, logística, industrias de noche y temporada.

Empresas que ya dependen de técnicos extranjeros, especialmente bajo Tokutei Gino (技能実習・特定技能).

“La necesidad existe, y es un hecho”, subrayó la ministra. Pero insistió en que la aceptación debe estar condicionada a un sistema claro, vigilado y con consecuencias.

Cultura de cumplimiento y mensaje a la población

La ministra explicó que el endurecimiento no busca “castigar” a la población extranjera sino disipar la ansiedad del público japonés:

“Actuar con firmeza elimina la preocupación de los ciudadanos.”

Esto responde a encuestas recientes donde más del 60% de los votantes muestran apoyo a políticas migratorias más estrictas, incluso quienes reconocen la necesidad de trabajadores extranjeros.

⚖️ Marco legal — ¿Qué leyes están en juego?

1. Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管難民法)

El posible “endurecimiento” podría incluir:

Fiscalización reforzada de empleadores.

Nuevas reglas en la gestión de estatus de residencia.

Mayor capacidad para sancionar abuso laboral o permanencia irregular.

2. Esquema Tokutei Gino / Técnico Especificado (特定技能制度)

Clave para suplir escasez laboral, pero con historial de:

Empresas evasivas.

Falta de supervisión.

Casos de explotación laboral.

El Gobierno busca mostrar que aceptar más trabajadores no significa tolerar irregularidades.

3. Futuro marco sobre adquisición de tierras por extranjeros

Un tema políticamente sensible.

Onoda admitió que no existe un registro completo del fenómeno, lo cual dificulta regularlo.

“La falta de datos es el verdadero problema. Primero hay que saber qué está pasando.”

El Ejecutivo promete construir rápidamente un sistema nacional para mapear quién compra qué, y dónde, especialmente cerca de:

Infraestructura estratégica.

Zonas fronterizas.

Territorio agrícola.

