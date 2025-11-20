[sekai no nyūsu] Golpe histórico al tráfico de vida silvestre

Megaoperativo frustra envío millonario de aletas de tiburón hacia China

📍Lima | 20 de noviembre

En una operación sin precedentes para el control del crimen ambiental en la región, autoridades de Estados Unidos y Perú incautaron 9.3 toneladas métricas de aletas de tiburón en el puerto del Callao, golpeando a una sofisticada red criminal transnacional con conexiones en Ecuador y China.

La intervención, liderada por la DIVINCCOMA de la Policía Nacional del Perú con apoyo clave del USFWS y la sección INL del gobierno estadounidense, terminó con la captura de tres presuntos integrantes de la organización.

La magnitud de la incautación —valorada en más de 11.2 millones de dólares en el mercado internacional— la convierte en una de las mayores registradas en Latinoamérica y subraya el creciente rol del tráfico de vida silvestre dentro de las economías ilícitas del continente.

🔍 Una red que operaba entre Ecuador, Perú y China

La investigación reveló un sistema meticulosamente diseñado:

las aletas procedían de pescadores ecuatorianos ,

eran falsamente declaradas como capturadas en aguas peruanas ,

se secaban y almacenaban en el Callao,

y finalmente se enviaban a China, uno de los principales mercados globales para este producto.

Entre las especies afectadas figuran el tiburón azul, el tiburón zorro pelágico y el tiburón zorro común, todas en distintos niveles de amenaza según estándares internacionales.

🤝 Cooperación internacional decisiva

El USFWS proporcionó financiamiento, planificación operativa, tecnología y entrenamiento especializado al equipo peruano.

Doug Ault, subdirector adjunto de Cumplimiento de Leyes del USFWS, destacó que esta operación “demuestra el impacto directo de la cooperación entre Estados Unidos y el Perú para enfrentar el tráfico de vida silvestre y el crimen organizado ambiental”.

Además, la captura ocurrió semanas después de la inauguración del Centro Conjunto de Planificación y Coordinaciónen Chorrillos, impulsado por el mismo equipo y financiado por Estados Unidos. Esta instalación refuerza la capacidad peruana de enfrentar pesca ilegal, tráfico marítimo y amenazas a su seguridad económica.

🌊 Un problema que amenaza la seguridad regional

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada —LNNI— es considerada por ambos gobiernos como una amenaza creciente para:

la seguridad alimentaria,

la economía marítima del Perú,

los ecosistemas del Pacífico,

y la estabilidad regional.

Estados Unidos reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad marítima peruana para frenar actividades ilícitas en el mar y proteger los recursos naturales compartidos.

©2025 NoticiasNippon