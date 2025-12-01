[sekai no toshi ranku]   Osaka da el salto del año

Sube 19 puestos y se cuela en el Top 25 mundial de ciudades

Japón amaneció hoy con un balance mixto en el recién publicado World’s Best Cities 2026, elaborado por la consultora canadiense Resonance Consultancy, uno de los rankings urbanos más influyentes del mundo.

Mientras Tokio retuvo su sólido 4.º lugar, Osaka protagonizó la sorpresa del año al subir 19 posiciones hasta ubicarse en el puesto 23, su mejor desempeño histórico.

En contraste, Nagoya y Sapporo quedaron excluidas del Top 100, marcando un retroceso significativo para ambas ciudades.

🔹 Un ranking que se mueve… menos en la cima

El podio global sigue siendo una postal inamovible:

1.º Londres, 2.º Nueva York, 3.º París.

Londres encadena 11 años consecutivos en el primer lugar, respaldado por su potencia cultural, financiera y su dinamismo turístico pese al Brexit.

En Asia, Singapur (6.º) confirma su papel como la ciudad más competitiva del continente, mientras que Seúl (13.º)sostiene su ascenso gracias a innovación tecnológica y cultura pop de exportación.

🔹 Tokio: prosperidad, estabilidad y magnetismo global

Tokio preserva su posición como una de las megaciudades más completas y estables del planeta. Destaca especialmente el salto en la categoría “Prosperidad”, donde pasa del 6.º al 3.º lugar mundial, impulsada por:

Relevo político histórico con la primera ministra Sanae Takaichi

Sólida infraestructura urbana

Estabilidad económica en medio de un mundo incierto

Fortalecimiento del turismo tras la recuperación pospandemia

Para una ciudad que rivaliza con Nueva York y Londres en escala y complejidad, sostener el 4.º puesto es una señal de resiliencia.

🔹 Osaka: gastronomía, ocio familiar y el factor “vivibilidad”

La gran protagonista del ranking 2026 es Osaka, que sube casi veinte posiciones gracias a un combo que se ha vuelto irresistible:

Diversidad gastronómica global y local , desde kuidaore clásico hasta nuevas fusiones asiáticas

Parques temáticos y entretenimiento familiar que atraen turismo doméstico e internacional

Alta satisfacción de residentes en áreas como transporte, precios relativos y calidad de vida

Dinamismo económico, reforzado por la Expo 2025 y nuevas inversiones

Osaka ya no aparece solo como “la segunda ciudad de Japón”, sino como una urbe con identidad internacional propia: divertida, accesible y culturalmente vibrante.

🔹 El retroceso de Nagoya y Sapporo

En contraste, Nagoya y Sapporo salieron del Top 100, un golpe simbólico para dos ciudades clave:

Nagoya , centro automotriz y tecnológico, sufre por la desaceleración del sector y un menor atractivo turístico.

Sapporo enfrenta desafíos por estacionalidad turística, envejecimiento poblacional y falta de inversión urbana reciente.

Ambas necesitarán replantear estrategias de competitividad si quieren volver al radar global.

🔹 Un mundo donde la competencia urbana ya es geopolítica

El informe de Resonance refleja un panorama donde las ciudades compiten en:

Atracción de talento

Inversiones tecnológicas

Sostenibilidad ambiental

Calidad de vida real frente al costo de vivir

Japón mantiene peso propio con Tokio y Osaka, pero también enfrenta la presión de megaciudades emergentes.

