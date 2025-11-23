[sōsharunettowāku]   La limpieza japonesa a examen

¿Mito o realidad? Calcetines limpios tras caminar por Tokio desatan debate global

📍Tōkyō | 23 de noviembre

Un joven extranjero realizó una prueba curiosa en plena zona urbana de Shibuya, uno de los distritos más transitados de la capital japonesa: caminar 10 minutos sin zapatos para comprobar si la fama de “calles limpias” de Japón tenía sustento real.

El resultado —según mostró con humor frente a la cámara— llamó la atención: sus calcetines blancos se mantenían casi impecables.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la estación de Shibuya, en veredas de piedra pulida donde, pese al tráfico peatonal, apenas se observaban restos de basura. El joven, divertido, levantó uno de sus pies mostrando la suela del calcetín en buen estado mientras sus zapatillas descansaban a un costado.











¿Es posible?

De acuerdo con especialistas de limpieza urbana y datos del Gobierno Metropolitano de Tokio, sí: calles como las de Shibuya, Shinjuku o Ginza reciben barrido manual entre 6 y 10 veces al día, además del apoyo de voluntarios comunitarios. Aunque no es habitual caminar sin calzado, una superficie relativamente limpia después de pocos minutos no es del todo sorprendente.

Aun así, expertos advierten que la experiencia no es universal: basta desviarse hacia callejones secundarios o zonas de ocio nocturno para encontrar manchas, polvo o restos de cigarrillos que sí ensuciarían los calcetines.

El video volvió a reavivar un debate recurrente entre turistas: la percepción de limpieza extrema en Japón frente a la realidad del mantenimiento intensivo y el rol cultural del “mochi-kaeri” (llevarse la basura a casa).

