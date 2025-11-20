[sōsharunettowāku]   Incidente en santuario

Profanación en video: visitante extranjera causa furia en redes japonesas

📍Tōkyō | 21 de noviembre

Una visitante extranjera protagonizó esta semana un polémico incidente en un santuario sintoísta, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que aparece bailando sobre el camino sagrado (参道, sandō) mientras otras personas realizaban oraciones.

La grabación, subida inicialmente a TikTok y replicada en X (antes Twitter), desencadenó una ola de críticas, en particular de usuarios japoneses que denunciaron la conducta como “irrespetuosa”, “profana” e incluso “provocadora”.

El episodio ocurrió en un santuario ubicado en la región de Kansai —cuya identidad no ha sido divulgada por respeto a la institución— y muestra a la joven realizando movimientos de baile frente al torii principal, aparentemente con fines de redes sociales.

Testigos señalaron que el personal del santuario le pidió retirarse minutos después, pero no intervino físicamente. La visitante, según se aprecia en el video, pareció no entender la gravedad del hecho y continuó grabando hasta ser advertida.

📌 El trasfondo: normas tácitas en los santuarios japoneses

En Japón, los santuarios sintoístas son espacios rituales donde se espera un comportamiento sobrio: caminar por los laterales del sendero central (para no ocupar el “camino de los kami”), evitar ruidos innecesarios, no tomar fotografías en áreas restringidas y abstenerse de conductas consideradas frívolas.

Aunque muchos visitantes extranjeros desconocen estas reglas, el debate en redes se encendió porque el acto fue interpretado como una banalización del espacio sagrado en favor del “contenido viral”.











⚖️ Marco legal: ¿Se puede sancionar este tipo de actos?

🔹 1. Leyes actualmente aplicables

En Japón no existe una ley que penalice específicamente “bailar” o hacer contenido en un santuario, pero sí se pueden aplicar normas generales:

Delito de “obstrucción de actividades” (威力業務妨害, iryoku gyōmu bōgai) : si la conducta dificulta las labores del santuario.

Pena: hasta 3 años de cárcel o 500.000 yenes de multa.

Invasión o permanencia indebida (建造物侵入, kenzōbutsu shinnyū) : si se accede a zonas no autorizadas.

Pena: hasta 3 años de cárcel o 100.000 yenes de multa.

Daños a bienes culturales (文化財保護法) : si el santuario está registrado como bien cultural y se afecta su integridad.

Pena: severa; puede incluir penas de prisión y multas altas .

Ordenanzas municipales: algunos municipios regulan conductas inadecuadas en sitios patrimoniales.

🔹 2. ¿Debe Japón crear sanciones específicas?

Este incidente reabrió un debate sensible:

Posturas a favor de sancionar:

Proteger espacios religiosos ante el auge del turismo (incluso del “turismo de TikTok”).

Evitar que actos irrespetuosos se repitan en templos y santuarios icónicos.

Equiparar la protección legal con otros países que penalizan actos sacrílegos o perturbadores en sitios sagrados.

Posturas en contra:

Temor a que se perciba como legislación “anti-extranjeros”.

Posibilidad de que sanciones estrictas afecten el turismo.

Riesgo de abusos o interpretaciones excesivas por el personal de los santuarios.

Hasta ahora, el gobierno no ha anunciado intenciones de legislar específicamente sobre estas acciones. Sin embargo, expertos legales advierten que si los incidentes continúan, podría surgir presión política para incluir normas en la Ley de Protección de Bienes Culturales o en ordenanzas locales para sitios sagrados de alta afluencia.

🗣️ Voces en redes: entre indignación y llamado a la educación

Los comentarios en X se dividieron entre quienes pedían expulsar o multar a la joven, y quienes pedían más señalización y guías en varios idiomas.

Algunos usuarios escribieron:

“Si fuese en un templo europeo, no permitirían un baile.”

“No es odio a extranjeros; es respeto básico al lugar.”

“Educación antes que castigos.”

Para muchos japoneses, la discusión refleja un dilema mayor: cómo equilibrar apertura turística y protección de lo sagrado.

