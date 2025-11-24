[yoronchōsa] histórico respaldo a Takaichi

Apoyo sólido, críticas controladas: Takaichi se mantiene entre los gabinetes mejor valorados del siglo

📍Tōkyō | 24 de noviembre

Por primera vez desde su debut, el gabinete de Takai Chi sostiene un apoyo del 72% —una cifra inusualmente estable en la política japonesa contemporánea— según la última encuesta nacional de Yomiuri Shimbun (21–23 de noviembre).

El dato no solo confirma la “luna de miel prolongada” del nuevo gobierno: también revela el pulso de un país dividido entre el alivio económico inmediato y el debate profundo sobre el rumbo agrícola y la política de precios.

🔹 Un gabinete con viento a favor

El apoyo al gabinete se mantiene prácticamente inalterado (72%, apenas un punto arriba del sondeo de octubre), mientras que el rechazo continúa bajo (17%).

Este comportamiento replica patrones de administraciones de enorme tracción inicial, como las de Koizumi y el segundo gabinete de Abe: fuerte apoyo sostenido durante los primeros meses, incluso frente a debates económicos complejos.

🔹 El dinero en el bolsillo sigue siendo el motor del apoyo

Tres pilares económicos explican la estabilidad del respaldo:

“Responsabilidad fiscal activa” (責任ある積極財政) —la bandera de Takai Chi— recibe apoyo del 74%, un aval contundente a su giro hacia una política fiscal expansiva controlada. Las ayudas directas: 20.000 yenes por niño

Subsidios a la electricidad y el gas en invierno

→ En conjunto, un 63% de apoyo. El controvertido “おこめ券” (vale de arroz): A favor: 49%

En contra: 42%

La medida se acerca más a una política simbólica-cultural que puramente económica, lo que explica la fractura.

Aun así, cuando la pregunta es más amplia —“¿Cómo evalúa el manejo de la inflación?”— las alarmas suenan:

Evalúa positivamente: 33%

Evalúa negativamente: 52%

La inflación sigue siendo la piedra en el zapato del gabinete, y el punto donde los ciudadanos piden más resultados, no solo subsidios.

🔹 Política agrícola: ¿más arroz o cambiar de rumbo?

La encuesta detecta un país partido casi por la mitad ante el cambio de ruta agrícola:

44% apoya abandonar la política de 石破内閣 orientada a expandir la producción de arroz.

37% rechaza alejarse de ese modelo.

El arroz —más que un producto— es un símbolo de identidad, seguridad alimentaria y economía regional. Por eso el debate emocional es inevitable:

¿Protección del campo o modernización de la cadena alimentaria?

🔹 Política exterior: China y Trump, dos termómetros distintos

La diplomacia de Takaichi recibió un fuerte espaldarazo:

Postura frente a China: 56% la evalúa positivamente

Cumbre con Trump (octubre): 77% a favor, 16% en contra

La imagen es clara: el público respalda una línea que combina firmeza ante Pekín con pragmatismo estratégico hacia Washington.

🔹 Migración: expectativas prudentes pero crecientes

62% “espera” algo del nuevo enfoque hacia los extranjeros

25% no espera nada

En un Japón que se encamina hacia los 1084万 ancianos solos para 2050 y una fuerza laboral menguante, la opinión pública parece aceptar que la inmigración será un pilar inevitable… aunque aún vigilado.

🔹 Mapa partidista: estabilidad arriba, volatilidad abajo

La intención de voto se mantiene prácticamente inmóvil:

LDP: 32%

Sanseitō: 5% (↓)

CDP: 5%

DPFP: 4%

Ishin: 4%

Komeitō: 4%

Pero el dato más significativo es otro: 40% de los japoneses se declara sin partido, seis puntos más que el mes anterior.

Un electorado pragmático, no ideológico, y que vota según quién le alivie mejor la vida inmediata.

